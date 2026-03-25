Enerji krizi Asya ülkelerini sarstı
Asya ülkeleri derinleşen enerji krizinden etkileniyor.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan Orta Doğu'daki çatışmalar, enerji krizini neden oldu.
Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı küresel enerji krizi, Asya ülkelerinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesine yol açtı.
Filipinler, Vietnam, Tayland, Tayvan, Güney Kore ve Sri Lanka dahil olmak üzere Asya'nın birçok yerinde yakıt tedarikinde aksamalar yaşandı.
Filipinler enerji konusunda olağanüstü hal ilan etti.
Tayvan’ın başkenti Taipei’de vatandaşlar elektrikli araç ve toplu taşıma araçlarının kullanımına yöneldi.
Taipei’de benzin istasyonlarında zaman zaman kuyruklar oluştu.