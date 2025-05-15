Niğde'de engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı.
Niğde'de, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, 32 engelli, askerlik sevinci yaşadı.
Niğde'de engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı.
Niğde'de, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, 32 engelli, askerlik sevinci yaşadı.
Askeri üniforma giyen ve hazırlıklarını tamamlayan engelliler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ant içti.
Törende, engellilere terhis belgeleri verildi.
Tekirdağ'da 33 engelli genç temsili askerlik yaptı.
Tekirdağ'da temsili askerlik uygulaması kapsamında 33 engelli genç üniforma giyip yemin etti.