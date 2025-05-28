Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kayseri’de gerçekleştirilen “Erciyes-2025 Tatbikatı”nın seçkin gözlemci günü sona erdi.
Tatbikat, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından organize edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kayseri’de gerçekleştirilen “Erciyes-2025 Tatbikatı”nın seçkin gözlemci günü sona erdi.
Tatbikat, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından organize edildi.
İncesu ilçesi yakınlarındaki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası’nda gerçekleşen tatbikatta, komandolar zorlu hava indirme harekatlarıyla görevlerini başarıyla yerine getirdi.
Paraşütle atlayan ekipler, temsili düşman muharebe merkezine yönelik düzenlenen operasyonlarda yüksek performans sergiledi.
Tatbikatın amacı, komandoların hava, kara şartlarında etkin hareket kabiliyetini geliştirmek ve harekat yeteneklerini sınamaktı.
Seçkin gözlemciler, etkinlikteki atış ve müdahale tekniklerini yakından takip etti.