Fahreddin Paşa'nın 600'den fazla fotoğrafı erişime açıldı
İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, Medine’yi savunmasıyla tanınan Fahreddin Paşa’ya ait fotoğraf arşivini çevrimiçi erişime sundu.
İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Medine müdafii olarak tanınan Fahreddin Paşa’ya ait fotoğraf koleksiyonunu araştırmacıların ve tarih meraklılarının erişimine sundu.
IRCICA tarafından “openaccess.ircica.org” adresinde yayımlanan koleksiyon, Fahreddin Paşa’nın Hazreti Muhammed’in kabrinin bulunduğu Ravza-i Mutahhara’yı teslim etmeyi reddederek gösterdiği direnişi ve görev dönemini belgeleyen 600’den fazla fotoğraf içeriyor.
Merkez, koleksiyonun Mescid-i Nebevi ve Medine’ye dair önemli görsel kayıtlar sunduğunu, Osmanlı’nın Hicaz’daki son yıllarına ışık tutan nadir görüntüler içerdiğini açıkladı. Koleksiyon, tarih araştırmaları ve görsel belgeleme açısından kıymetli bir kaynak olarak değerlendiriliyor.