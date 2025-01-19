Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat sonrası Gazze’de ateşkes başladı.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Filistinliler de evlerine doğru dönüş yoluna geçti.
Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat sonrası Gazze’de ateşkes başladı.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Filistinliler de evlerine doğru dönüş yoluna geçti.
Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki yerinden edilen Filistinliler dönüş yolunda sevinç gösterileri yaptı.
Bu dönüş yolculuğunun anlamı çok büyük.
Kimi at arabalarıyla, kimi yükünü omzuna vurarak evlerine geri dönüyor.
Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkes Gazzelilere uzun zamandan sonra bir nefes aldırdı.