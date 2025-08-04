Gazze'de çocuklar ve bebekler açlıkla mücadele ediyor
İsrail'in uyguladığı abluka politikasıyla kıtlığa neden olduğu Gazze'de açlıktan ölümler yaşanırken, binlerce bebek ve çocuk ise ölüm riskiyle karşı karşıya.
İsrail'in dayattığı açlık Gazze'de her gün onlarca can alıyor.
Başlarda bünyeleri dayanıklı olmayan çocukları etkileyen açlık krizi artık her gün bebek, genç, yaşlı herkesin hayatını tehlikeye atıyor.
Gazze’de açlık 9 Yaşındaki Meryem’in de yaşamını tehdit ediyor.
Gazze kentindeki Hasta Dostları Hastanesi’nde tedavi altına alınan 9 yaşındaki Meryem Duvvas, şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle hayati tehlike altında.
İsrail’in kapalı tuttuğu sınır kapıları ve uyguladığı abluka, gıda ve ilaç girişini engelleyerek Gazze’deki çocukları ölümcül bir açlık krizine sürüklüyor.
İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de 7 aylık bebek yaşam mücadelesi veriyor.
Açlık ve yetersiz beslenme ile mücadele eden binlerce çocuktan biri olan 7 aylık Hasan Ahmed Felfel, Gazze'deki Abdulaziz er-Rantisi Çocuk Hastanesi’nde kısıtlı imkânlarla tedavi görüyor.
Yetersiz beslenme nedeniyle sağlık durumu her geçen gün kötüleşen Felfel, ölüm riskiyle karşı karşıya.
İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'de bebekler, süt yerine su ile besleniyor.
İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte evinden göç etmek zorunda kalan 5 aylık Filistinli bebek Abdülkerim Sobh, Gazze kentindeki Yermuk Kampı’nda kurulan bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.
Annesi, süt ve temel gıdalara ulaşamadığı için bebeğini yalnızca suyla beslemek zorunda kalıyor.
Şiddetli yetersiz beslenme yaşayan Sobh, hayati tehlikeyle karşı karşıya.
Gazze'de son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 93'ü çocuk olmak üzere 180'e çıktı.