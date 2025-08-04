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Gazze'de çocuklar ve bebekler açlıkla mücadele ediyor

İsrail'in uyguladığı abluka politikasıyla kıtlığa neden olduğu Gazze'de açlıktan ölümler yaşanırken, binlerce bebek ve çocuk ise ölüm riskiyle karşı karşıya.

Ensonhaber AA (İrem Yılmaz)
Gazze'de çocuklar ve bebekler açlıkla mücadele ediyor 1/18

İsrail'in dayattığı açlık Gazze'de her gün onlarca can alıyor.

Gazze'de çocuklar ve bebekler açlıkla mücadele ediyor 2/18

Başlarda bünyeleri dayanıklı olmayan çocukları etkileyen açlık krizi artık her gün bebek, genç, yaşlı herkesin hayatını tehlikeye atıyor.

Gazze'de çocuklar ve bebekler açlıkla mücadele ediyor 3/18

Gazze’de açlık 9 Yaşındaki Meryem’in de yaşamını tehdit ediyor.

Gazze'de çocuklar ve bebekler açlıkla mücadele ediyor 4/18

Gazze kentindeki Hasta Dostları Hastanesi’nde tedavi altına alınan 9 yaşındaki Meryem Duvvas, şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle hayati tehlike altında.

Gazze'de çocuklar ve bebekler açlıkla mücadele ediyor 5/18

İsrail’in kapalı tuttuğu sınır kapıları ve uyguladığı abluka, gıda ve ilaç girişini engelleyerek Gazze’deki çocukları ölümcül bir açlık krizine sürüklüyor.

Gazze'de çocuklar ve bebekler açlıkla mücadele ediyor 6/18

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de 7 aylık bebek yaşam mücadelesi veriyor. 

Gazze'de çocuklar ve bebekler açlıkla mücadele ediyor 7/18

 Açlık ve yetersiz beslenme ile mücadele eden binlerce çocuktan biri olan 7 aylık Hasan Ahmed Felfel, Gazze'deki Abdulaziz er-Rantisi Çocuk Hastanesi’nde kısıtlı imkânlarla tedavi görüyor.

Gazze'de çocuklar ve bebekler açlıkla mücadele ediyor 8/18

Yetersiz beslenme nedeniyle sağlık durumu her geçen gün kötüleşen Felfel, ölüm riskiyle karşı karşıya.

Gazze'de çocuklar ve bebekler açlıkla mücadele ediyor 9/18

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'de bebekler, süt yerine su ile besleniyor.

Gazze'de çocuklar ve bebekler açlıkla mücadele ediyor 10/18

İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte evinden göç etmek zorunda kalan 5 aylık Filistinli bebek Abdülkerim Sobh, Gazze kentindeki Yermuk Kampı’nda kurulan bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de çocuklar ve bebekler açlıkla mücadele ediyor 11/18

Annesi, süt ve temel gıdalara ulaşamadığı için bebeğini yalnızca suyla beslemek zorunda kalıyor.

Gazze'de çocuklar ve bebekler açlıkla mücadele ediyor 12/18

Şiddetli yetersiz beslenme yaşayan Sobh, hayati tehlikeyle karşı karşıya.

Gazze'de çocuklar ve bebekler açlıkla mücadele ediyor 13/18

Gazze'de son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 93'ü çocuk olmak üzere 180'e çıktı.

Gazze'de çocuklar ve bebekler açlıkla mücadele ediyor 14/18
Gazze'de çocuklar ve bebekler açlıkla mücadele ediyor 15/18
Gazze'de çocuklar ve bebekler açlıkla mücadele ediyor 16/18
Gazze'de çocuklar ve bebekler açlıkla mücadele ediyor 17/18
Gazze'de çocuklar ve bebekler açlıkla mücadele ediyor 18/18