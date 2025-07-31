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Gazze'de çocukların açlıkla imtahanı

İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yaptığı saldırılar nedeniyle halk açlıktan can verir hale geldi.

Ensonhaber (Aslı Didari)
Gazze'de çocukların açlıkla imtahanı 1/36

Açlık Gazze'de çocuk ve gençlerin kabusu oldu.

Gazze'de çocukların açlıkla imtahanı 2/36

Gazze'de 27 yaşındaki genç, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Gazze'de çocukların açlıkla imtahanı 3/36

Açlık Gazze'nin üzerinde kara bulutlar gibi dolanıyor.

Gazze'de çocukların açlıkla imtahanı 4/36

İsrail'in insani yardımlara izin vermemesi Filistinlileri zorluyor.

Gazze'de çocukların açlıkla imtahanı 5/36

Gençler, çocuklar, ailelerinin gözlerinin önünde ölümün kıyısında ecelle mücadele ediyor.

Gazze'de çocukların açlıkla imtahanı 6/36

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 88'i çocuk 147 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'de çocukların açlıkla imtahanı 7/36

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme sorunu yaşayan 27 yaşındaki Adil Mazi, yaşamını yitirdi.

Gazze'de çocukların açlıkla imtahanı 8/36

Mazi'nin cenazesi, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

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Gencin cenazesindeki görüntüler, görenlerin yüreğini dağladı.

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Cenazeye katılanların üzüntüsü, yüzlerine yansıdı.

Gazze'de çocukların açlıkla imtahanı 11/36

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de 6 yaşındaki çocuğun yaşamı tehdit altında olduğu belirtildi. 

Gazze'de çocukların açlıkla imtahanı 12/36

Gazze’nin Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde yaşayan 6 yaşındaki kız çocuğu Misk el-Medhun, beyin atrofisi hastalığının yanı sıra açlık nedeniyle yetersiz beslenme ile de mücadele ediyor.

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Yetersiz beslenme nedeniyle 4 kiloya kadar düşen Misk’in yaşamı ciddi tehdit altında.

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Bu durum çocukların ailelerini "çaresiz" bırakıyor.

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Gazze'de çocukların açlıkla imtahanı 36/36