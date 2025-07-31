Gazze'de çocukların açlıkla imtahanı
İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yaptığı saldırılar nedeniyle halk açlıktan can verir hale geldi.
Açlık Gazze'de çocuk ve gençlerin kabusu oldu.
Gazze'de 27 yaşındaki genç, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.
Açlık Gazze'nin üzerinde kara bulutlar gibi dolanıyor.
İsrail'in insani yardımlara izin vermemesi Filistinlileri zorluyor.
Gençler, çocuklar, ailelerinin gözlerinin önünde ölümün kıyısında ecelle mücadele ediyor.
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 88'i çocuk 147 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme sorunu yaşayan 27 yaşındaki Adil Mazi, yaşamını yitirdi.
Mazi'nin cenazesi, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.
Gencin cenazesindeki görüntüler, görenlerin yüreğini dağladı.
Cenazeye katılanların üzüntüsü, yüzlerine yansıdı.
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de 6 yaşındaki çocuğun yaşamı tehdit altında olduğu belirtildi.
Gazze’nin Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde yaşayan 6 yaşındaki kız çocuğu Misk el-Medhun, beyin atrofisi hastalığının yanı sıra açlık nedeniyle yetersiz beslenme ile de mücadele ediyor.
Yetersiz beslenme nedeniyle 4 kiloya kadar düşen Misk’in yaşamı ciddi tehdit altında.
Bu durum çocukların ailelerini "çaresiz" bırakıyor.