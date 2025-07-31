Gazze'de çocukların açlıkla imtahanı

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de 6 yaşındaki çocuğun yaşamı tehdit altında olduğu belirtildi.

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Gazze’nin Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde yaşayan 6 yaşındaki kız çocuğu Misk el-Medhun, beyin atrofisi hastalığının yanı sıra açlık nedeniyle yetersiz beslenme ile de mücadele ediyor.