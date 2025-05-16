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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri havadan karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bini aştı.

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Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.