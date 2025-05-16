İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri havadan karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bini aştı.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri havadan karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bini aştı.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya, Cibaliya, Tel ez-Zater ve Tel es-Sultan bölgelerine saldırıyor.
Yoğun saldırıların ardından bölge sakini Filistinliler yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere doğru göç etmeye başladı.