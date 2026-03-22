Gazze’de enkazın ortasında bayram sevinci
Gazze’de savaşın ortasında çocukların bayram sevinci.
Gazze kentinin Tel el-Hava bölgesinde yerinden edilen Filistinli çocuklar, Ramazan Bayramı'nın 3. gününde enkaz halindeki binalar ve derme çatma çadırlar arasına kurulu salıncaklarda oyun oynayarak eğlendi.
Gazze’de Ramazan Bayramı, tüm zorluklara rağmen çocukların neşesiyle karşılandı.
Bayram sabahı sokaklara çıkan çocuklar, arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak bayram sevincini yaşadı.
Kısıtlı imkanlarla kutlanan bayramda, çocukların kahkahaları sokaklara umut taşıdı.
Aileler, yaşanan sıkıntılara rağmen çocuklarının yüzünü güldürmeye çalışırken, küçükler de bayramın tadını oyunlarla çıkardı.
Bölgede hayatın zorlukları sürse de çocukların enerjisi ve dayanışması dikkat çekti.
Bayramın getirdiği birlik ve paylaşma ruhu, sokaklarda kurulan küçük oyun alanlarında kendini gösterdi.