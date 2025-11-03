Gazze'de yıkım devam ediyor: Beni Suheyla'da siviller enkazda umut arıyor
Han Yunus’un Beni Suheyla kavşağı yoğun operasyonlarla enkaza dönmüş durumda. Siviller patlamamış mühimmat ve İHA tehdidine rağmen evlerine dönüyor, eşyalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Yıkım oranı yüzde 85'i aşarken, temel hizmetler hala ulaşılamaz durumda.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda yer alan Beni Suheyla kavşağı, yoğun İsrail askeri operasyonları sonucu büyük yıkıma uğradı.
Yüzlerce konut tamamen veya kısmen yıkılırken, yollar, su ve elektrik altyapısı ağır hasar gördü.
Han Yunus genelinde yıkım oranı yüzde 85'i aşmış durumda; sokaklar moloz yığınlarıyla dolu.
Ateşkesin ardından 'sarı hat' yakınındaki bölgelere dönen Filistinli aileler, evlerini kontrol ediyor ve kurtarılabilecek eşyaları topluyor.
Ancak patlamamış mühimmat tehlikesi, temel hizmetlere erişim zorluğu ve devam eden İHA saldırıları hayatı tehdit ediyor.
İsrail ordusunun bıraktığı el yapımı patlayıcılar, mayınlar ve mermiler, her an yeni can kayıplarına yol açma riski taşıyor.
Gazze Sivil Savunması enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor; ancak yakıt ve ekipman eksikliği ilerlemeyi yavaşlatıyor.
Uluslararası yardım konvoyları ise denetimler nedeniyle bölgeye sınırlı ulaşabiliyor.
Birleşmiş Milletler'in son raporuna göre, Gazze genelinde altyapının yüzde 90'ı tahrip olmuş durumda ve yeniden inşanın maliyeti yaklaşık 70 milyar dolara ulaşıyor.
Filistinliler, tüm zorluklara rağmen evlerine dönme kararlılığını koruyor.