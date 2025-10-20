Abone ol: Google News
Gazze’deki çocuklar, savaşın gölgesinde büyüyor

Gazze'de İsrail eliyle 2 yıl boyunca yapılan katliam ve yıkım, çocuklarda derin izler bıraktı.

Ensonhaber AA & Ensonhaber (Yavuz Yıldırım)
İki yılı aşkın süredir süren savaş ve yıkımın etkisi, Gazze’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda yaşayan çocukların yaşamını derinden etkiledi. Eğitim ve oyun imkanlarından yoksun kalan çocuklar, insanca yaşamın en temel haklarından mahrum bırakıldı.

Gazze’deki çocuklar, savaşın gölgesinde büyüyor 2/23

Kampın çocukları için günlük hayat, yardım noktalarındaki uzun kuyruklarda beklemek, su taşımak ve ailelerine destek olmak için odun ile karton toplamak üzerine kurulu. Eğitimden ve oyun alanlarından uzak bir yaşam süren bu çocuklar, hayatta kalma mücadelesi veriyor.

