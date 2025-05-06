3 /75

Yerli, yabancı, sanayi ürünü ve el yapımı oyuncaklar bulunan müzede, geleneksel oyuncaklar, sahil ve bahçe oyuncakları, okul kültürü, taşıtlar, bebek evleri, zeka oyunları, topaç ve günümüz oyuncakları yer alıyor.

4 /75

Gözleri oynayan taş bebekler bu oyuncaklardan bazıları.