Hepimizi gördüğünde farklı yıllara ışınlatacak oyuncaklar bu sergide.
Müze, oyuncak aracılığıyla, sanayi tarihi, kültür tarihi, eğitim tarihi ve çocukluk tarihi konularında yapılan araştırmalara destek veriyor.
Hepimizi gördüğünde farklı yıllara ışınlatacak oyuncaklar bu sergide.
Müze, oyuncak aracılığıyla, sanayi tarihi, kültür tarihi, eğitim tarihi ve çocukluk tarihi konularında yapılan araştırmalara destek veriyor.
Yerli, yabancı, sanayi ürünü ve el yapımı oyuncaklar bulunan müzede, geleneksel oyuncaklar, sahil ve bahçe oyuncakları, okul kültürü, taşıtlar, bebek evleri, zeka oyunları, topaç ve günümüz oyuncakları yer alıyor.
Gözleri oynayan taş bebekler bu oyuncaklardan bazıları.
Topaç ise her çocuğu cezbeden bir oyuncaktı.
Hacivat ve Karagöz