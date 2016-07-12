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Himalayaların beşiği: Nepal

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor.

Ensonhaber (Seval Dagci)
Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 1

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 2

Çok sevdiğim ve daima dönmeyi hayal ettiğim Katmandu’ya gelmemin bu seferki sebebi, yeryüzündeki sekizinci en yüksek dağ olan 8 bin 163 metrelik Manaslu Dağı’na tırmanmaktı.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 3

Sanskritçe’de Ruhların Dağı manasına gelen bu dağ, Nepal’in Himalaya Dağları’ndaki 8 bin metre sınırını aşan sekiz zirveden biri.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 4

Tırmanış öncesi Nepal’in başkenti Katmandu’dayız. Burası, UNESCO kültür mirasına giren binlerce yıllık eski şehir Bhaktapur’un yanı sıra, muazzam kültürel değerlere sahip.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 5

Gururlu askerleriyle ün salmış Gorkha’lardan dağ köylüsü olan Şerpa’lara dek 60’dan fazla etnik gruba sahip Nepal, içerisinde hoşgörüyle yoğrulmuş muhteşem bir kültür barındırır.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 6

Farklı etnik gelenekleri nedeniyle yılın neredeyse her gününde değişik festivaller kutlanan Katmandu’nun en renkli zamanı, en büyük etkinlik olan Dasain Festivali günleridir.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 7

Nepal’de yaptığım her tırmanış gibi Manaslu Dağı çıkışı da Katmandu’da, Çinli ve Nepalli dağcılardan oluşan ekibimle buluşmamla başladı.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 8

Himalaya’daki 8 bin metrelik dağlarda tırmanış izne tabidir, Manaslu Dağı için de Nepal hükümetinden özel bir tırmanış izini edindik.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 9

Jet yolcu uçağının seyir yüksekliğinde olan 8 bin metrelik zirvelere tırmanış insan bedeni için zor ve tehlikelidir.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 10

Bu irtifada atmosfer basıncı ve havadaki oksijen üçte bire düşer; bu da pratik olarak soluduğunuz havada oksijen olmaması demektir! Aşırı yüksekliklere tırmanan birçok dağcı oksijen tüpü kullanır.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 11

Yüksek dağlar; devasa çığlar, şiddetli rüzgar ve fırtına, aşırı soğuk gibi esaslı riskler de barındırır. Üstelik dik, zorlu buz ve kaya duvarlarında tehlike dolu tırmanışlar yapmayı gerektirir.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 12

Tüm bunlar sayıldığında Manaslu gibi yüksek dağlara çıkışın riski daha iyi anlaşılır. İşte ben bu dağa oksijen kullanmadan tırmanacaktım.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 13

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 14

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 15

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 16

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 17

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 18

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 19

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 20

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 21

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 22

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 23

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor.

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Himalayaların beşiği: Nepal - Resim 24

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor.

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