Himalayaların beşiği: Nepal

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor.

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor. 1 24

Çok sevdiğim ve daima dönmeyi hayal ettiğim Katmandu’ya gelmemin bu seferki sebebi, yeryüzündeki sekizinci en yüksek dağ olan 8 bin 163 metrelik Manaslu Dağı’na tırmanmaktı. 2 24

Sanskritçe’de Ruhların Dağı manasına gelen bu dağ, Nepal’in Himalaya Dağları’ndaki 8 bin metre sınırını aşan sekiz zirveden biri. 3 24

Tırmanış öncesi Nepal’in başkenti Katmandu’dayız. Burası, UNESCO kültür mirasına giren binlerce yıllık eski şehir Bhaktapur’un yanı sıra, muazzam kültürel değerlere sahip. 4 24

Gururlu askerleriyle ün salmış Gorkha’lardan dağ köylüsü olan Şerpa’lara dek 60’dan fazla etnik gruba sahip Nepal, içerisinde hoşgörüyle yoğrulmuş muhteşem bir kültür barındırır. 5 24

Farklı etnik gelenekleri nedeniyle yılın neredeyse her gününde değişik festivaller kutlanan Katmandu’nun en renkli zamanı, en büyük etkinlik olan Dasain Festivali günleridir. 6 24

Nepal’de yaptığım her tırmanış gibi Manaslu Dağı çıkışı da Katmandu’da, Çinli ve Nepalli dağcılardan oluşan ekibimle buluşmamla başladı. 7 24

Himalaya’daki 8 bin metrelik dağlarda tırmanış izne tabidir, Manaslu Dağı için de Nepal hükümetinden özel bir tırmanış izini edindik. 8 24

Jet yolcu uçağının seyir yüksekliğinde olan 8 bin metrelik zirvelere tırmanış insan bedeni için zor ve tehlikelidir. 9 24

Bu irtifada atmosfer basıncı ve havadaki oksijen üçte bire düşer; bu da pratik olarak soluduğunuz havada oksijen olmaması demektir! Aşırı yüksekliklere tırmanan birçok dağcı oksijen tüpü kullanır. 10 24

Yüksek dağlar; devasa çığlar, şiddetli rüzgar ve fırtına, aşırı soğuk gibi esaslı riskler de barındırır. Üstelik dik, zorlu buz ve kaya duvarlarında tehlike dolu tırmanışlar yapmayı gerektirir. 11 24

Tüm bunlar sayıldığında Manaslu gibi yüksek dağlara çıkışın riski daha iyi anlaşılır. İşte ben bu dağa oksijen kullanmadan tırmanacaktım. 12 24

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor. 13 24

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor. 14 24

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor. 15 24

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor. 16 24

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor. 17 24

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor. 18 24

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor. 19 24

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor. 20 24

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor. 21 24

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor. 22 24

Sarp doruklarından oluşan bembeyaz bir dağ zinciri ve taptaze bir hava Nepal ziyaretçilerini karşılıyor. 23 24