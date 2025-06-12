Hindistan'ın Ahmedabad kentinde, Londra'nın Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere havalandığı öğrenilen yolcu uçağı, kalkış esnasında düştü.
242 kişinin bulunduğu belirtilen uçakta, kurtulan olmadı.
Hindistan'ın Ahmedabad kentinde, Londra'nın Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere havalandığı öğrenilen yolcu uçağı, kalkış esnasında düştü.
242 kişinin bulunduğu belirtilen uçakta, kurtulan olmadı.
Hindistan yerel basını, kazanın Gujarat eyaletine bağlı Meghani Nagar bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.
Uçağın, Air India Hava Yolları’na ait, Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçak olduğu ve Ahmedabad’dan yerel saatle 13.38'de, Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere havalandıktan 5 dakika sonra düştüğü bildirildi.
Hindistan Sivil Havacılık İdaresi, Gucerat eyaletinde düşen uçağın 230'si yolcu, 12'si mürettebat 242 kişiyi taşıdığını açıkladı.
Yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğu biliniyor.