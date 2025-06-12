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Hindistan yerel basını, kazanın Gujarat eyaletine bağlı Meghani Nagar bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.

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Uçağın, Air India Hava Yolları’na ait, Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçak olduğu ve Ahmedabad’dan yerel saatle 13.38'de, Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere havalandıktan 5 dakika sonra düştüğü bildirildi.