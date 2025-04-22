Hollanda’nın renkli lale bahçeleri...
Lalenin hemen hemen her türünün bulunduğu Keukenhof bahçesi, mart-mayıs döneminde olmak üzere 8 hafta dünyanın dört bir yanından gelenleri ağırlıyor.
Hollanda’nın renkli lale bahçeleri...
Lalenin hemen hemen her türünün bulunduğu Keukenhof bahçesi, mart-mayıs döneminde olmak üzere 8 hafta dünyanın dört bir yanından gelenleri ağırlıyor.
Hazırlıkların aylarca sürdüğü bahçede, laleler en güzel şeklini nisan ortasında alıyor.
Keukenhof Bahçesi İletişim ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Nova Mesman, Keukenhof'un, çiçekçiliğin vitrini ve dünyanın en güzel bahçesi olduğunu söyledi.
Bahçenin büyüklüğünün 32 hektar olduğunu belirten Mesman, "Bahçeye her yıl 40 bahçıvan tarafından 7 milyon lale soğanı ekiliyor" dedi.
Mesman, her yıl yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin Keukenhof'u ziyaret ettiğini anlatarak, "Bu yıl bahçe 20 Mart ila 11 Mayıs'ta 08.00 - 19.00' saatlerinde her gün açık. Bahçede bu süre zarfında farklı etkinlikler de düzenleniyor." ifadesini kullandı.