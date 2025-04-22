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Bahçenin büyüklüğünün 32 hektar olduğunu belirten Mesman, "Bahçeye her yıl 40 bahçıvan tarafından 7 milyon lale soğanı ekiliyor" dedi.

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Mesman, her yıl yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin Keukenhof'u ziyaret ettiğini anlatarak, "Bu yıl bahçe 20 Mart ila 11 Mayıs'ta 08.00 - 19.00' saatlerinde her gün açık. Bahçede bu süre zarfında farklı etkinlikler de düzenleniyor." ifadesini kullandı.