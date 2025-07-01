Irak'ta Muharrem ayı etkinlikleri
Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Kerbela'da şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen matem töreniyle anıldı. Törene katılanlar, meşaleler yakarak Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti.
Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bir eş töreniyle, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve Kerbela'da 10 Ekim 680 tarihinde şehit oldular 72 yakını ile arkadaş oldular.
Törene katılan binlerce kişi, yoğun bir manevi atmosferde bir araya gelerek yaslarını ifade etti.
Katılımcılar, ellerinde meşaleler yakarak ve göğüslerini yumruklayarak Kerbela şehitleri için okunan mersiye, ağıt ve dualara gruba katıldı.
Etkinlikte, Hz. Hüseyin'in büyük bir portresiyle sahne dikkat çekilirken, törenlere katılanların çoğunun siyah kıyafetleri giyerek geleneksel eş ritüellerini sürdürdü.
Bazı kadınların vücutlarında dini semboller ve Hz. Hüseyin'in tasvirini taşıyan dövmeleri tutturun.
Tören, Bağdat'taki bir salonda etkinlik ve gece boyunca devam eden programda, Kur'an tilavetleri ile birlikte şiirler ve hüzünlü ezgiler seslendirildi.
Bu etkinlik, Muharrem ülkesinin ilk üzerinde ortaya çıkan Kerbela olaylarını anma geleneğinin bir parçası olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Temmuz 2025 tarihinde büyük bir katılımla icra edildi.
Uluslararası görüntüler ve dini liderler, törenlerde bulunanların birliğini ve dayanışmasını vurgulayan konuşmalar yaptılar.