Isparta'da ekilen tarlalardaki geometrik şekiller

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tohum ekilen tarlalar sanat eserine dönüştü.

Ensonhaber AA (Aslı Didari)
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde arpa ve buğday tarlalarında, ekim sürecinin ardından tohumların çimlenmesiyle ilginç geometrik şekiller oluştu. İlgi çeken bu desenler havadan görüntülendi.

Bölgede yağışların ardından bahar aylarıyla yeşermeye başlayan ekin tarlalarında farklı yönlerde yapılan sürüm işlemleri geometrik şekilleri andırdı.

Tarlalarda ekim sırasında kullanılan makinelerin düzensiz tohum bırakması sonucu yoğun çimlenmeyle alakalı görsel açıdan etkileyici desenler oluştu.

Drone ile havadan görüntülenen buğday ve arpa ekili tarlalarda oluşan bu manzara, görenlerin ilgisini çekiyor.

Görüntülerde, ekim ve sürüm yapılan tarlalarda üçgen ve dalga benzeri şekillerin oluştuğu görülüyor.

Özellikle güneş ışığının açısına göre ton değiştiren yeşil ve toprak renkleri, desenleri daha da belirgin hale getiriyor.

