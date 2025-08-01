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İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, kısıtlı miktardaki una ulaşmak üzere Zikim'deki yardım dağıtım noktasına giderken vuruldu.

Ensonhaber (Aslı Didari)
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 1/34

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, kısıtlı miktardaki una ulaşmak üzere Zikim'deki yardım dağıtım noktasına gitti.

İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 2/34

İsrail ordusunun saldırı ve kuşatması altındaki Gazze Şeridi’nde, un ve bebek maması taşıyan yardım tırlarının Zikim bölgesinden giriş yapmasının ardından, yardımlara ulaşmak isteyen Filistinliler yardım noktasına akın etti

İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 3/34

İsrail güçlerinin kalabalığa ateş açması sonucu bölgede can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı.

İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 4/34

Ölü ve yaralıların sayısı henüz açıklanmadı.

İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 5/34

Benzer saldırı görüntüleri daha önce de yaşanmıştı.

İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 6/34

Yardım tırlarının taşıdığı un ve bebek mamalarını almaya gidenler, İsrail tarafından saldırılara uğruyor.

İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 7/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 8/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 9/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 10/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 11/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 12/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 13/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 14/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 15/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 16/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 17/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 18/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 19/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 20/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 21/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 22/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 23/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 24/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 25/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 26/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 27/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 28/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 29/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 30/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 31/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 32/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 33/34
İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı 34/34