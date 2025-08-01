İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı
İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, kısıtlı miktardaki una ulaşmak üzere Zikim'deki yardım dağıtım noktasına giderken vuruldu.
İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, kısıtlı miktardaki una ulaşmak üzere Zikim'deki yardım dağıtım noktasına gitti.
İsrail ordusunun saldırı ve kuşatması altındaki Gazze Şeridi’nde, un ve bebek maması taşıyan yardım tırlarının Zikim bölgesinden giriş yapmasının ardından, yardımlara ulaşmak isteyen Filistinliler yardım noktasına akın etti
İsrail güçlerinin kalabalığa ateş açması sonucu bölgede can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı.
Ölü ve yaralıların sayısı henüz açıklanmadı.
Benzer saldırı görüntüleri daha önce de yaşanmıştı.
Yardım tırlarının taşıdığı un ve bebek mamalarını almaya gidenler, İsrail tarafından saldırılara uğruyor.