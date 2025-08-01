İsrail, gıda yardımı almaya giden Gazzeliler'e saldırdı

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, kısıtlı miktardaki una ulaşmak üzere Zikim'deki yardım dağıtım noktasına gitti.

2/34 facebook whatsapp twitter

İsrail ordusunun saldırı ve kuşatması altındaki Gazze Şeridi’nde, un ve bebek maması taşıyan yardım tırlarının Zikim bölgesinden giriş yapmasının ardından, yardımlara ulaşmak isteyen Filistinliler yardım noktasına akın etti