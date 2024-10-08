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Ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkayan İsrail ordusu, saldırını gece boyunca sürdürdü.

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İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.