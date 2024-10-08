İsrail, tam 1 yıldır Gazze'ye bomba yağdırıyor.
Gazze'de masumları öldüren İsrail, durmuyor.
İsrail, tam 1 yıldır Gazze'ye bomba yağdırıyor.
Gazze'de masumları öldüren İsrail, durmuyor.
Ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkayan İsrail ordusu, saldırını gece boyunca sürdürdü.
İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşı, yakınları tarafından Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alınarak son yolculuğuna uğurlandı.