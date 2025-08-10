İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı
İsrail yardım dağıtım noktasına giden Gazzelilere ateş açtı.
İsrail kısıtlı miktardaki yardıma ulaşmak üzere Zikim'deki yardım dağıtım noktasına giden Gazzelilere ateş açtı.
İsrail güçlerinin Gazze kentinin kuzeyindeki Zikim bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu hayatını kaybeden 27 kişi, kentteki El-Şifa Hastanesi’nin morguna getirildi
Hayatını kaybedenler için hastane avlusunda cenaze namazı kılındı.
Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.