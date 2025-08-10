Abone ol: Google News
Güncelleme:

İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı

İsrail yardım dağıtım noktasına giden Gazzelilere ateş açtı.

Ensonhaber AA (Aslı Didari)
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 1/36

İsrail kısıtlı miktardaki yardıma ulaşmak üzere Zikim'deki yardım dağıtım noktasına giden Gazzelilere ateş açtı.

İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 2/36

İsrail güçlerinin Gazze kentinin kuzeyindeki Zikim bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu hayatını kaybeden 27 kişi, kentteki El-Şifa Hastanesi’nin morguna getirildi

İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 3/36

Hayatını kaybedenler için hastane avlusunda cenaze namazı kılındı.

İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 4/36

İsrail güçlerinin Gazze kentinin kuzeyindeki Zikim bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu hayatını kaybeden 27 kişi, kentteki El-Şifa Hastanesi’nin morguna getirildi.

İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 5/36

Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 6/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 7/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 8/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 9/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 10/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 11/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 12/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 13/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 14/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 15/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 16/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 17/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 18/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 19/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 20/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 21/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 22/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 23/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 24/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 25/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 26/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 27/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 28/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 29/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 30/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 31/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 32/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 33/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 34/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 35/36
İsrail, yine yardım dağıtım noktasına saldırdı 36/36