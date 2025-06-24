İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor
İsrail-İran arasındaki çatışmalar 12. gününe girdi. Tel Aviv’de sirenler çalarken, halk metro istasyonları ve alışveriş merkezi otoparklarındaki sığınaklarda geceyi geçiriyor. Güvenlik önlemleri artırıldı.
İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar, 12. gününe ulaşmış durumda
Bölgedeki gerilim, her iki tarafın da askeri operasyonlarını artırmasıyla devam ederken, halk üzerindeki etkiler giderek derinleşiyor.
İsrail'de, özellikle Başkent Tel Aviv'de yaşayanlar, olası saldırı riskine karşı ve siren seslerinin çalınmasıyla birlikte güvenlik önlemleri kapsamında, metro istasyonları ve alışveriş merkezlerinin yeraltı otoparklarında oluşturulan geçici sığınaklarda gecelerini geçirdiler.
Bu alanlar, acil durumlar için hızlıca düzenlenmiş ve temel ihtiyaçların karşılanabileceği şekilde organize edilmiş durumda.
Sığınaklarda, insanlar çadırlar kurarak, matlar ve uyku tulumu gibi malzemelerle kendilerine geçici yaşam alanları oluşturmuş.
Yerel yetkililer, sığınakların hijyen ve güvenlik standartlarını korumak için çaba sarf ederken, gıda, su ve tıbbi malzeme gibi temel ihtiyaçların dağıtımını organize etmeye çalışıyor.
Bu durum, bölgedeki çatışmaların sivil halk üzerindeki doğrudan etkisini gözler önüne seriyor.
İsrailliler, sirenlerin çaldığı anlarda hızlıca bu sığınaklara yönelerek can güvenliklerini sağlamaya çalışıyor.
Öte yandan, ateşkesin iki taraflı kabul edilmesine karşın, çatışmaların devam etmesi halinde bu geçici barınma alanlarının uzun vadeli bir çözüm olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.
Yetkililer, halkı sakin kalmaya ve talimatlara uymaya teşvik ederken, uluslararası toplumdan da barışçıl bir çözüm çağrıları yükseliyor.
İsrail, İran'ın nükleer programındaki gelişmeleri gerekçe göstererek 13 Haziran'da İran'a yönelik bir dizi hava saldırısı düzenlemişti.
İran, bu saldırılarda ciddi hasar aldığı halde geri çekilmek yerine, İsrail'e misilleme yaparak çeşitli bölgelerde önemli yıkımlara yol açmıştı.
Her iki ülke, birbirlerinin altyapılarını hedef alan operasyonlar sonucunda can kayıpları yaşadı.
Bu süreçte dünya genelinde İsrail'in saldırılarına yönelik kınamalar yükselirken, ABD Tel Aviv'e açıkça destek verdi ve 22 Haziran'da İran'daki üç nükleer tesise yönelik saldırılar düzenleyerek önemli hasara yol açtı.
Bu saldırıların ardından İran, 23 Haziran'da Katar'daki bir ABD üssüne füze saldırısı düzenledi, ancak can kaybı bildirilmedi.
Gelişmelerin ardından Katar yönetiminin arabuluculuk çabalarıyla Donald Trump, 23 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Önce İsrail radyosu, ardından da İran haber ajansları ateşkesi resmi olarak duyurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesin resmiyetini açıklarken, Donald Trump'a teşekkür de etmeyi ihmal etmedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise yaptığı açıklamada, "Ateşkesi kabul ediyoruz. İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Bu savaşı başlatan İsrail'di." dedi.
Savaşın 12. gününde sağlanan ateşkesle birlikte İsraillilerin evlerine dönmesi bekleniyor.