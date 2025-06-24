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İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor

İsrail-İran arasındaki çatışmalar 12. gününe girdi. Tel Aviv’de sirenler çalarken, halk metro istasyonları ve alışveriş merkezi otoparklarındaki sığınaklarda geceyi geçiriyor. Güvenlik önlemleri artırıldı.

Ensonhaber AA (Zeynep Dilan Kılıç)
İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 1/38

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar, 12. gününe ulaşmış durumda

İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 2/38

Bölgedeki gerilim, her iki tarafın da askeri operasyonlarını artırmasıyla devam ederken, halk üzerindeki etkiler giderek derinleşiyor. 

İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 3/38

İsrail'de, özellikle Başkent Tel Aviv'de yaşayanlar, olası saldırı riskine karşı ve siren seslerinin çalınmasıyla birlikte güvenlik önlemleri kapsamında, metro istasyonları ve alışveriş merkezlerinin yeraltı otoparklarında oluşturulan geçici sığınaklarda gecelerini geçirdiler.

İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 4/38

Bu alanlar, acil durumlar için hızlıca düzenlenmiş ve temel ihtiyaçların karşılanabileceği şekilde organize edilmiş durumda. 

İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 5/38

Sığınaklarda, insanlar çadırlar kurarak, matlar ve uyku tulumu gibi malzemelerle kendilerine geçici yaşam alanları oluşturmuş. 

İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 6/38

 Yerel yetkililer, sığınakların hijyen ve güvenlik standartlarını korumak için çaba sarf ederken, gıda, su ve tıbbi malzeme gibi temel ihtiyaçların dağıtımını organize etmeye çalışıyor. 

İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 7/38

Bu durum, bölgedeki çatışmaların sivil halk üzerindeki doğrudan etkisini gözler önüne seriyor. 

İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 8/38

İsrailliler, sirenlerin çaldığı anlarda hızlıca bu sığınaklara yönelerek can güvenliklerini sağlamaya çalışıyor. 

İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 9/38

Öte yandan, ateşkesin iki taraflı kabul edilmesine karşın, çatışmaların devam etmesi halinde bu geçici barınma alanlarının uzun vadeli bir çözüm olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. 

İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 10/38

Yetkililer, halkı sakin kalmaya ve talimatlara uymaya teşvik ederken, uluslararası toplumdan da barışçıl bir çözüm çağrıları yükseliyor. 

İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 11/38

İsrail, İran'ın nükleer programındaki gelişmeleri gerekçe göstererek 13 Haziran'da İran'a yönelik bir dizi hava saldırısı düzenlemişti.

İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 12/38

İran, bu saldırılarda ciddi hasar aldığı halde geri çekilmek yerine, İsrail'e misilleme yaparak çeşitli bölgelerde önemli yıkımlara yol açmıştı. 

İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 13/38

Her iki ülke, birbirlerinin altyapılarını hedef alan operasyonlar sonucunda can kayıpları yaşadı. 

İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 14/38

Bu süreçte dünya genelinde İsrail'in saldırılarına yönelik kınamalar yükselirken, ABD Tel Aviv'e açıkça destek verdi ve 22 Haziran'da İran'daki üç nükleer tesise yönelik saldırılar düzenleyerek önemli hasara yol açtı. 

İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 15/38

Bu saldırıların ardından İran, 23 Haziran'da Katar'daki bir ABD üssüne füze saldırısı düzenledi, ancak can kaybı bildirilmedi. 

İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 16/38

Gelişmelerin ardından Katar yönetiminin arabuluculuk çabalarıyla Donald Trump, 23 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. 

İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 17/38

Önce İsrail radyosu, ardından da İran haber ajansları ateşkesi resmi olarak duyurdu. 

İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 18/38

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesin resmiyetini açıklarken, Donald Trump'a teşekkür de etmeyi ihmal etmedi. 

İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 19/38

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise yaptığı açıklamada, "Ateşkesi kabul ediyoruz. İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Bu savaşı başlatan İsrail'di." dedi. 

İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 20/38

Savaşın 12. gününde sağlanan ateşkesle birlikte İsraillilerin evlerine dönmesi bekleniyor. 

İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 21/38
İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 22/38
İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 23/38
İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 24/38
İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 25/38
İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 26/38
İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 27/38
İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 28/38
İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 29/38
İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 30/38
İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 31/38
İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 32/38
İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 33/38
İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 34/38
İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 35/38
İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 36/38
İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 37/38
İsrailliler gecelerini sığınaklarda geçirdi: Ateşkesin ardından evlerine dönmeleri bekleniyor 38/38