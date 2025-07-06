İstanbul semalarında büyüleyici buluşma: Ay, Süleymaniye ile aynı karede
İstanbul’un silüetinde akşam saatlerinde kartpostallık bir an yaşandı. Ay, Mimar Sinan’ın başyapıtı Süleymaniye Camisi’nin kubbe ve minareleriyle birlikte görüntülendi.
İstanbul’da akşam saatlerinde gökyüzünde ortaya çıkan dolunay, tarihi yapılarla birlikte eşsiz karelere sahne oldu.
Ay, kentin en ikonik simgelerinden biri olan Süleymaniye Camisi’nin kubbesiyle aynı karede görüntülendi.
Mimar Sinan’ın 1557 yılında tamamladığı bu görkemli yapı, yüzyıllardır İstanbul’un en dikkat çeken tarihi eserleri arasında yer alıyor.
Hem mimarisiyle hem de kentin silüetindeki etkileyici duruşuyla öne çıkan Süleymaniye, bu kez gökyüzünün en parlak misafiriyle bütünleşti.
Fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği anlarda, Ay’ın yavaşça yükselerek minarelerin arasından belirmesi etkileyici bir görüntü oluşturdu.
Özellikle Galata Köprüsü, Unkapanı ve Haliç kıyısından izleyen vatandaşlar, bu nadir ana tanıklık etti.
Görenleri büyüleyen bu doğa ve mimari buluşma objektiflere yansıdı.
İstanbul’un hem doğa hem kültürel miras anlamında ne kadar zengin olduğunu bir kez daha hatırlatan bu görüntü, görsel bir şölen sundu.