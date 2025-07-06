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İstanbul semalarında büyüleyici buluşma: Ay, Süleymaniye ile aynı karede

İstanbul’un silüetinde akşam saatlerinde kartpostallık bir an yaşandı. Ay, Mimar Sinan’ın başyapıtı Süleymaniye Camisi’nin kubbe ve minareleriyle birlikte görüntülendi.

Ensonhaber AA (Gülnihal Kaya)
İstanbul semalarında büyüleyici buluşma: Ay, Süleymaniye ile aynı karede 1/13

İstanbul’da akşam saatlerinde gökyüzünde ortaya çıkan dolunay, tarihi yapılarla birlikte eşsiz karelere sahne oldu.

İstanbul semalarında büyüleyici buluşma: Ay, Süleymaniye ile aynı karede 2/13

Ay, kentin en ikonik simgelerinden biri olan Süleymaniye Camisi’nin kubbesiyle aynı karede görüntülendi.

İstanbul semalarında büyüleyici buluşma: Ay, Süleymaniye ile aynı karede 3/13

Mimar Sinan’ın 1557 yılında tamamladığı bu görkemli yapı, yüzyıllardır İstanbul’un en dikkat çeken tarihi eserleri arasında yer alıyor.

İstanbul semalarında büyüleyici buluşma: Ay, Süleymaniye ile aynı karede 4/13

Hem mimarisiyle hem de kentin silüetindeki etkileyici duruşuyla öne çıkan Süleymaniye, bu kez gökyüzünün en parlak misafiriyle bütünleşti.

İstanbul semalarında büyüleyici buluşma: Ay, Süleymaniye ile aynı karede 5/13

Fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği anlarda, Ay’ın yavaşça yükselerek minarelerin arasından belirmesi etkileyici bir görüntü oluşturdu.

İstanbul semalarında büyüleyici buluşma: Ay, Süleymaniye ile aynı karede 6/13

Özellikle Galata Köprüsü, Unkapanı ve Haliç kıyısından izleyen vatandaşlar, bu nadir ana tanıklık etti.

İstanbul semalarında büyüleyici buluşma: Ay, Süleymaniye ile aynı karede 7/13

Görenleri büyüleyen bu doğa ve mimari buluşma objektiflere yansıdı.

İstanbul semalarında büyüleyici buluşma: Ay, Süleymaniye ile aynı karede 8/13

İstanbul’un hem doğa hem kültürel miras anlamında ne kadar zengin olduğunu bir kez daha hatırlatan bu görüntü, görsel bir şölen sundu.

İstanbul semalarında büyüleyici buluşma: Ay, Süleymaniye ile aynı karede 9/13
İstanbul semalarında büyüleyici buluşma: Ay, Süleymaniye ile aynı karede 10/13
İstanbul semalarında büyüleyici buluşma: Ay, Süleymaniye ile aynı karede 11/13
İstanbul semalarında büyüleyici buluşma: Ay, Süleymaniye ile aynı karede 12/13
İstanbul semalarında büyüleyici buluşma: Ay, Süleymaniye ile aynı karede 13/13