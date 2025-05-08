1 /16

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı kıyısında yer alan ve en son M.Ö. 14 bin ile 3 bin yılları arasında faaliyette olduğu düşünülen Çakallar ve Sindel volkanlarına ait lav kalıntıları, bugün bambaşka bir hayata ev sahipliği yapıyor. Zamanla doğayla bütünleşen bu volkanik izler, günümüzde yüzlerce kuş için bir mola ve yaşam alanı haline gelmiş durumda.

2 /16

Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan bu sıra dışı doğal oluşumlar, göçmen karabataklardan gri balıkçıllara, zarif pelikanlara kadar birçok kuş türünün barınağı ve üreme noktası haline geldi. Özellikle lav kalıntılarının şekillendirdiği küçük adacıklar, karabataklar için yırtıcılardan uzak, güvenli yuvalar sunuyor.