Van Gölü’nün benzersiz ekosisteminde yaşayan inci kefalleri, üreme dönemi geldiğinde gölden tatlı sulara doğru zorlu bir yolculuğa çıkıyor.
Bu göç, inci kefallerinin nesiller boyu devam ettirdiği doğal bir döngü olarak kabul ediliyor.
Van Gölü’nün benzersiz ekosisteminde yaşayan inci kefalleri, üreme dönemi geldiğinde gölden tatlı sulara doğru zorlu bir yolculuğa çıkıyor.
Bu göç, inci kefallerinin nesiller boyu devam ettirdiği doğal bir döngü olarak kabul ediliyor.
Yüzlerce, hatta binlerce balık, üreme alanı olan Deliçay’a doğru sürüler halinde hareket ediyor.
Bu süreçte, Deliçay’ın kıyıları ve çevresi, avlanmak için bölgeye gelen martı sürüleriyle dolup taşıyor.
Martılar, göç eden inci kefallerini avlamak için adeta fırsat kolluyor.
Balıkların hızla ve topluca hareket etmesi, martılar için zengin bir besin kaynağı oluşturuyor.