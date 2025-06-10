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Yüzlerce, hatta binlerce balık, üreme alanı olan Deliçay’a doğru sürüler halinde hareket ediyor.

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Bu süreçte, Deliçay’ın kıyıları ve çevresi, avlanmak için bölgeye gelen martı sürüleriyle dolup taşıyor.