Kayseri’de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın Erciyes-2025 Tatbikatı'nda 265 paraşütçü komando, 4 bin metreden atlayarak temsili düşman bölgesine operasyon yaptı. Gece atlayışları, SİHA ve helikopter destekli harekatlar dikkat çekerken, 'Mehmetçikle Bir Gün' projesi ile öğrenciler etkinliğe katıldı.
Kayseri’de, 1’inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı, yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinden olan ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alarak sancağında iki üstün cesaret ve feragat madalyası bulunan 1'inci Komando Tugay Komutanlığı, bu tatbikatla yetkinliklerini bir kez daha sergiledi.
Tatbikatın önemli bölümlerinden biri, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan C-130 ve C-160 nakliye uçaklarından gerçekleştirilen paraşüt atlayışları oldu.
Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklarla taşınan 265 paraşütçü komando, yaklaşık 4 bin metre yükseklikten belirlenen bölgeye iniş yaptı.
Bu atlayışlar sırasında, gece operasyon kabiliyetlerini test etmek amacıyla Hava Kılavuz Harekâtı kapsamında gece atlayışları da gerçekleştirildi.
Paraşütçü komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenleyerek senaryo gereği bölgedeki hedefleri etkisiz hale getirdi.