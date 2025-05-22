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Kayseri’de, 1’inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı, yapıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinden olan ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alarak sancağında iki üstün cesaret ve feragat madalyası bulunan 1'inci Komando Tugay Komutanlığı, bu tatbikatla yetkinliklerini bir kez daha sergiledi.