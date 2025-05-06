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Moda dünyasının “Oscar’ları” olarak anılan Met Gala, 5 Mayıs Pazartesi günü New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde düzenlendi.

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Gala, her yıl olduğu gibi bir kez daha göz kamaştırıcı bir şölene dönüştü.