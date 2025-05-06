Moda dünyasının “Oscar’ları” olarak anılan Met Gala, 5 Mayıs Pazartesi günü New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde düzenlendi.
Gala, her yıl olduğu gibi bir kez daha göz kamaştırıcı bir şölene dönüştü.
Moda dünyasının “Oscar’ları” olarak anılan Met Gala, 5 Mayıs Pazartesi günü New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde düzenlendi.
Gala, her yıl olduğu gibi bir kez daha göz kamaştırıcı bir şölene dönüştü.
Her yıl Mayıs ayının ilk Pazartesi günü düzenlenen bu prestijli etkinlik, Kostüm Enstitüsü yararına bağış toplamak amacıyla gerçekleşiyor ve moda, sanat, sinema, müzik ile popüler kültürün en büyük isimlerini bir araya getiriyor.
Bu yılki Met Gala’nın resmi teması “Superfine: Tailoring Black Style” (Süper İnce: Siyah Stil Terziliği) olarak belirlendi.
Tema, Monica L. Miller’ın 2009 tarihli Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity adlı kitabından ilham alıyor.