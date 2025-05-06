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Ege ve Akdeniz’in gözde turizm kentlerinden Muğla ve Antalya’da hafta sonu yazdan kalma görüntüler oluştu.

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Muğla Meteoroloji Müdürlüğü’ne göre kentte hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçüldü.