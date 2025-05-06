Ege ve Akdeniz’in gözde turizm kentlerinden Muğla ve Antalya’da hafta sonu yazdan kalma görüntüler oluştu.
Muğla Meteoroloji Müdürlüğü’ne göre kentte hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçüldü.
Ege ve Akdeniz’in gözde turizm kentlerinden Muğla ve Antalya’da hafta sonu yazdan kalma görüntüler oluştu.
Muğla Meteoroloji Müdürlüğü’ne göre kentte hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçüldü.
Bodrum’da Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Ortakent ve Torba sahillerinde sıcak havayı fırsat bilen tatilciler yoğunluk oluşturdu.
Kimileri denize girip serinledi, kimileri de sahil kafelerinde vakit geçirdi.
Bodrum açıklarında ise teknelerde hareketlilik dikkat çekti.
Marmaris'te de benzer bir tablo vardı.