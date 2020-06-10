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NBA tarihinin en iyi 10 oyuncusu

NBA oyuncu sıralamaları, bugünlerde tüm hararetiyle tartışılıyor gibi görünüyor. “The Last Dance” belgeseli, herkese 90'ların basketboluna yeni bir bakış açısı sağlarken, neredeyse her sosyal medya paylaşımının altında, herkes kendisine göre en iyi oyuncuları sıralıyor. ABD'de yayın yapan ESPN kısa süre önce tarihteki en iyi 75 oyuncuyu sıraladığı, kendi listesini yayınlamıştı ve ilk 10 oyuncuyu da sıraladığı listeyi görücüye çıkarmaları uzun sürmedi. İşte ESPN'e göre NBA tarihinin en iyi 10 o

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NBA tarihinin en iyi 10 oyuncusu 1/11

NBA oyuncu sıralamaları, bugünlerde tüm hararetiyle tartışılıyor gibi görünüyor. “The Last Dance” belgeseli, herkese 90'ların basketboluna yeni bir bakış açısı sağlarken, neredeyse her sosyal medya paylaşımının altında, herkes kendisine göre en iyi oyuncuları sıralıyor.
ABD'de yayın yapan ESPN kısa süre önce tarihteki en iyi 75 oyuncuyu sıraladığı, kendi listesini yayınlamıştı ve ilk 10 oyuncuyu da sıraladığı listeyi görücüye çıkarmaları uzun sürmedi.
İşte ESPN'e göre NBA tarihinin en iyi 10 oyuncusu:

NBA tarihinin en iyi 10 oyuncusu 2/11

SHAQUILLE O'NEAL: Hall of Fame pivot, oyunu çeviklik, patlayıcılık ve fizik kombinasyonuyla, daha önce görülmemiş biçimde değiştirmişti. Dört kez NBA şampiyonu olup üç kez de Finaller MVP'si ödülü kazanan Shaq, neredeyse 20 yıl süren kariyerinde double-double ortalamayla oynamayı başarmıştı.

NBA tarihinin en iyi 10 oyuncusu 3/11

KOBE BRYANT: Tüm istatistik başarılarının yanı sıra - beş şampiyonluk, 81 sayılık maç, 60 sayılık jübile, 2008'de aldığı MVP, 20 sene aynı takımda oynaması - Bryant'ın kalıcı mirası, mental üstünlüğü ve sporda ustalaşmak üzerine gösterdiği eşsiz tutkuydu.

NBA tarihinin en iyi 10 oyuncusu 4/11

TIM DUNCAN: Duncan'la ilgili gelen tek olumsuz yorum, belki de oyununun sıkıcı olduğuydu. "The Big Fundamental" olarak bilinen Duncan, neredeyse 20 sene boyunca oyunun iki tarafını da ders kitabı basitliğinde, orta mesafeden attığı panyalı şutu ve kusursuz pozisyon savunmasıyla domine etti.

NBA tarihinin en iyi 10 oyuncusu 5/11

LARRY BIRD: Bird ve Magic Johnson, NBA'i ve Celtics - Lakers rekabetini canlandırmıştı. Boston ile beş NBA Final serisine yükselen ve üç şampiyonluk kazanan Bird, şutörlüğü, pasörlüğü ve oyun hissiyatı ile efsaneleşmişti.

NBA tarihinin en iyi 10 oyuncusu 6/11

WILT CHAMBERLAIN: Chamberlain, gerçekten zamanının ötesindeydi. NBA rekoru olan bir maçta 100 sayı atması ve bir sezonda 50 sayı ortalama yakalaması, efsanevi konumda.

NBA tarihinin en iyi 10 oyuncusu 7/11

MAGIC JOHNSON: Lige 2.06 boyunda bir point guard olarak gelerek devrimsel bir farklılık yaratan Magic, efsanevi bir kazanan, muazzam bir pasör ve her anı tekrar tekrar izlenesi bir triple-double tehdidiydi.

NBA tarihinin en iyi 10 oyuncusu 8/11

BILL RUSSELL: Basketbol tarihinin en büyük kazananı olan Russell, Celtics'i bir savunma gücüne çevirdiği 13 senede, 11 şampiyonluk kazanmıştı. Savunma zekası ve kararlılığı, kendisinin yıllar boyu yeri doldurulamaz bir güç olmasını sağlamıştı.

NBA tarihinin en iyi 10 oyuncusu 9/11

KAREEM ABDUL-JABBAR: NBA tarihinde kimsenin başarı olarak kendisine erişemediği Abdul-Jabbar, rekor olan altı MVP ödülü kazanmış, 19 kez All-Star olmuş, 15 kez All-NBA seçilmiş ve ilki ile sonuncusu arasında 17 yılın olduğu altı şampiyonluk kazanmıştı.

NBA tarihinin en iyi 10 oyuncusu 10/11

LEBRON JAMES: 2.03m boyunda ve 113kg ağırlığında olup 1 metre civarı sıçrayabilen James'in oyunu güce dayalı olsa da, en ön plana çıkan yeteneği, pasörlüğü olarak biliniyor. Kariyerinde dört kez MVP olup üç kez şampiyonluk kazanan LeBron, bir atletin en verimli döneminin ne zaman olacağına dair bakış açısını, 17. senesinde bile MVP performansı göstererek değiştirmişti.

NBA tarihinin en iyi 10 oyuncusu 11/11

MICHAEL JORDAN: Tüm zamanların en büyük oyuncusu. Jordan, altı şampiyonluk, beş normal sezon MVP'si, altı Finaller MVP'si kazandığı 15 sezonluk dönemin 10'unda sayı krallığı kazanmış, 9 kez savunma beşlerine seçilmiş, sayı kralı seçildiği bir sezonda Yılın Savunmacısı ödülü kazanacak kadar oyunu iki taraflı oynamış, benzersiz bir oyuncuydu.
Her biçimdeki savunmaya rağmen sahanın neredeyse her yerinden, kritik anlarda da rahatça şut sokabilmesi, pota hizasının üstünde oynamasını sağlayan akıl almaz atletizmi ve eşleşilemeyen mental gücüyle, Jordan hem saha içinde, hem de saha dışında kültürel bir ikon haline geldi.

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