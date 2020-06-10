NBA tarihinin en iyi 10 oyuncusu NBA oyuncu sıralamaları, bugünlerde tüm hararetiyle tartışılıyor gibi görünüyor. “The Last Dance” belgeseli, herkese 90'ların basketboluna yeni bir bakış açısı sağlarken, neredeyse her sosyal medya paylaşımının altında, herkes kendisine göre en iyi oyuncuları sıralıyor. ABD'de yayın yapan ESPN kısa süre önce tarihteki en iyi 75 oyuncuyu sıraladığı, kendi listesini yayınlamıştı ve ilk 10 oyuncuyu da sıraladığı listeyi görücüye çıkarmaları uzun sürmedi. İşte ESPN'e göre NBA tarihinin en iyi 10 o

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NBA oyuncu sıralamaları, bugünlerde tüm hararetiyle tartışılıyor gibi görünüyor. “The Last Dance” belgeseli, herkese 90'ların basketboluna yeni bir bakış açısı sağlarken, neredeyse her sosyal medya paylaşımının altında, herkes kendisine göre en iyi oyuncuları sıralıyor.

ABD'de yayın yapan ESPN kısa süre önce tarihteki en iyi 75 oyuncuyu sıraladığı, kendi listesini yayınlamıştı ve ilk 10 oyuncuyu da sıraladığı listeyi görücüye çıkarmaları uzun sürmedi.

İşte ESPN'e göre NBA tarihinin en iyi 10 oyuncusu:

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SHAQUILLE O'NEAL: Hall of Fame pivot, oyunu çeviklik, patlayıcılık ve fizik kombinasyonuyla, daha önce görülmemiş biçimde değiştirmişti. Dört kez NBA şampiyonu olup üç kez de Finaller MVP'si ödülü kazanan Shaq, neredeyse 20 yıl süren kariyerinde double-double ortalamayla oynamayı başarmıştı.