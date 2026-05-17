New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü coşkusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta geleneksel olarak düzenlenen 43. Türk Günü Yürüyüşü, büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Geçit töreni ve sonrasındaki kutlama programı, renkli ve coşku dolu anlara sahne oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta geleneksel olarak düzenlenen 43. Türk Günü Yürüyüşü, büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. 1 25

Geçit töreni ve sonrasındaki kutlama programı, renkli ve coşku dolu anlara sahne oldu. 2 25

Türk-Amerikan toplumunun 43'üncü kez düzenlediği geleneksel yürüyüş, New York'ta binlerce kişiyi bir araya getirdi. 3 25

ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından ilk kez 1981'de düzenlenen ve sonrasında gelenekselleşen yürüyüş ile festivale, ABD'deki Türk misyonu temsilcileri, bazı bürokratlar, Türkiye'den gelen sanatçılar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 4 25

Yürüyüş kortejinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal başta olmak üzere Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu. 5 25

Milli Savunma Bakanlığı uhdesindeki Mehteran Birliği'nin sergilediği performans katılımcılardan büyük alkış alırken, ilerleyen saatlerde misafirler Türk sanatçıların ve folklor ekiplerinin gösterileriyle coşkulu anlar yaşadı. 6 25

Türk Günü Yürüyüşü kapsamında, İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen ve New York sokaklarında dolaşan dijital kamyonlar, Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini, kültürel değerlerini ve çevre vizyonunu dünya kamuoyuna tanıttı. 7 25

Dijital kamyonların ekranlarında yayınlanan içeriklerde, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na üye olan; gastronomi, müzik ve el sanatlarıyla öne çıkan Afyonkarahisar, Gaziantep, Hatay, Kırşehir, Bursa, Kütahya ve Şanlıurfa gibi şehirlerin kültürel değerleri tanıtıldı. 8 25

Türkiye'nin 2026 yılında Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi ile Türkiye'nin çevre politikaları ve Sıfır Atık vizyonuna ilişkin mesajlar da ekranlarda paylaşıldı. 9 25

Programda, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız bir konuşma yaptı. 10 25

Manhattan kırmızı beyaza büründü. 11 25

Türk Günü Yürüyüşü büyük ilgi gördü. 12 25

New York sokaklarında Türk bayraklı şölen. 13 25

Türkler New York'ta tek yürek oldu. 14 25

New York'ta Türk kültürü görkemli yürüyüşle tanıtıldı. 15 25

Mehteran ve Türk bayrakları New York'u salladı. 16 25

ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla ilk kez 1981'de düzenlenen yürüyüş, sonraki yıllarda Türk kültürünün tanıtıldığı geleneksel bir kutlamaya dönüştü. 17 25

18 25

19 25

20 25

21 25

22 25

23 25

24 25