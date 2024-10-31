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1- MİCHAEL JACKSON- 600 Milyon Dolar

Pop müziğin kralı lakabıyla tanınan Michael Jackson, ölümünden sonra da en çok kazanan ünlü olmayı başardı. Jackson, geride bıraktığı eserlerle haftalık 6 milyon dolar kazanıyor.

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2- FREDDİE MERCURY- 250 Milyon Dolar

AIDS nedeniyle ölen Queen's grubunun solisti, sadece 2020 yılında vizyona giren biyografi filmi ile 241 milyon dolar kazandı.