Amerika'nın en popüler dergilerinden biri olan Forbes, hayatını kaybetmesine rağmen milyonlarca dolar para kazanmaya devam eden ünlüleri açıkladı.
Dünyaca ünlü 13 ismin yer aldığı listede, kazanılan miktarlara da yer verildi. İşte o isimler...
Amerika'nın en popüler dergilerinden biri olan Forbes, hayatını kaybetmesine rağmen milyonlarca dolar para kazanmaya devam eden ünlüleri açıkladı.
Dünyaca ünlü 13 ismin yer aldığı listede, kazanılan miktarlara da yer verildi. İşte o isimler...
1- MİCHAEL JACKSON- 600 Milyon Dolar
Pop müziğin kralı lakabıyla tanınan Michael Jackson, ölümünden sonra da en çok kazanan ünlü olmayı başardı. Jackson, geride bıraktığı eserlerle haftalık 6 milyon dolar kazanıyor.
2- FREDDİE MERCURY- 250 Milyon Dolar
AIDS nedeniyle ölen Queen's grubunun solisti, sadece 2020 yılında vizyona giren biyografi filmi ile 241 milyon dolar kazandı.
3- DR. SEUSS- 75 Milyon Dolar
Birçok Tv şovu, çocuk kitabı ve diziye hayat veren yazar, geride bıraktığı ölümsüz eserleri ile para kazanmaya devam ediyor.
4- ELVİS PRESLEY- 50 Milyon Dolar
Bir zamanlar müzik dünyasını kasıp kavuran Elvis Presley'in eserleri, sadık hayranları sayesinde listelerden inmiyor.