Türkiye'de turizm çeşitliliği artmaya devam ediyor.
Ordu'da turizmin önemli merkezlerinden Boztepe, çok sayıda yamaç paraşütü tutkununa ev sahipliği yapıyor.
Türkiye'de turizm çeşitliliği artmaya devam ediyor.
Ordu'da turizmin önemli merkezlerinden Boztepe, çok sayıda yamaç paraşütü tutkununa ev sahipliği yapıyor.
Altınordu ilçesinde denizden yaklaşık 530 metre yükseklikteki Boztepe, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Kentin seyir terası konumunda bulunan ve teleferikle ulaşımın da sağlandığı Boztepe, Ordu ve diğer illerdeki yamaç paraşütü tutkunlarından da ilgi görüyor.
Teleferikle Boztepe'ye çıkan adrenalin tutkunları, paraşütleriyle kendilerini boşluğa bırakarak yeşil ve mavinin tadını aynı anda çıkarıyor.
Yaklaşık yarım saat havada kalan spor tutkunları, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.