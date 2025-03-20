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Sınav, 1984-1987 yılları arasında 500'ü aşkın reklam filmi çekti. Ayrıca İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitüsü'nde de eğitim gördü ve oradan da 1979 yılında mezun oldu.

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Sınav, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Acı Hayat, Pusat, Ekmek Teknesi, Kızıl Elma, Sakarya Fırat, Sıcak Saatler, Süper Baba gibi televizyon tarihine damga vuran dizilere imza attı.