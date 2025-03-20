Türk sinema ve televizyon sektörüne sayısız kült yapım kazandıran ünlü senarist, yönetmen ve yapımcı Osman Sınav yaşamını yitirdi.
Uzun süredir kanser tedavisi gören, birkaç kez amansız hastalığı atlatan Osman Sınav 69 yaşında vefat etti.
Türk sinema ve televizyon sektörüne sayısız kült yapım kazandıran ünlü senarist, yönetmen ve yapımcı Osman Sınav yaşamını yitirdi.
Uzun süredir kanser tedavisi gören, birkaç kez amansız hastalığı atlatan Osman Sınav 69 yaşında vefat etti.
Sınav, 1958 yılında Burdur'da doğdu ve 1975-1979 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde önce resim ve tekstil tasarımı, ardından sinema ve televizyon eğitimi aldı.
Kariyerine reklam sektöründe metin yazarlığı ve yönetmenlikle başlayan Sınav, 1984'te Sinegraf isimli film yapım şirketini kurdu.
Sınav, 1984-1987 yılları arasında 500'ü aşkın reklam filmi çekti. Ayrıca İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitüsü'nde de eğitim gördü ve oradan da 1979 yılında mezun oldu.
Sınav, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Acı Hayat, Pusat, Ekmek Teknesi, Kızıl Elma, Sakarya Fırat, Sıcak Saatler, Süper Baba gibi televizyon tarihine damga vuran dizilere imza attı.