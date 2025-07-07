Abone ol: Google News
Güncelleme:

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yaşanan metan gazı zehirlenmesi sonucunda 12 askerin şehit olduğunu, 7 askerimizin ise tedavi altında olduğunu açıkladı.

Ensonhaber AA (Gülnihal Kaya)
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 1/51

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağarada yürütülen arama ve tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalan 12 kahraman askerimiz şehit oldu.

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 2/51

Şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan’ın haberi Malatya’nın Pütürge ilçesindeki ailesine iletilirken, evine Türk bayrağı asıldı.

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 3/51

Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı.

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 4/51

Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletildi.

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 5/51

Şehit Üsteğmen Ege Akar'ın İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 6/51

Ailenin yaşadığı daireye ve siteye Türk bayrakları asıldı.

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 7/51

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde şehit annesinin, vefatında askerlerin omzunda uğurlanma vasiyeti yerine getirildi.

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 8/51

Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün şehadet haberi, Sivas'taki ailesine ulaştırıldı. 

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 9/51

Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları da geldi.

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 10/51

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine ulaştırıldı.

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 11/51

Uzman Çavuş Kani Obi'nin şehadet haberi, Ordu'daki ailesine ulaştırıldı. 

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 12/51

Ailenin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı.

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 13/51

Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın şehadet haberi, Niğde'deki ailesine ulaştırıldı.  

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 14/51

Türk bayrağı asılan şehidin baba evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları geldi.

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 15/51

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in şehadet haberi, Fatih'teki ailesine ulaştırıldı.

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 16/51

Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in şehadet haberi, Bitlis'teki ailesine ulaştırıldı. 

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 17/51

Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın ailesine şahadet haberinin verilmesinin ardından şehidin annesinin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 18/51

Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık'ın şehadet haberi, Bitlis'in Mutki ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 19/51

Acı haberlerin ardından şehit askerlerimizin naaşları, düzenlenen resmi törenlerle son yolculuklarına dualar ve gözyaşları eşliğinde uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 20/51

Aileleri, yakınları, silah arkadaşları ve devlet erkanının katıldığı törenlerde, şehitlerimizin cesaretleri ve vatan sevgileri bir kez daha yad edildi.

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 21/51

Kahraman askerlerimiz, kutsal vatan topraklarının güvenliği için canlarını feda ederek, aziz hatıralarıyla sonsuza dek kalplerimizde yaşayacak.

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 22/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 23/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 24/51


Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 25/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 26/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 27/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 28/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 29/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 30/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 31/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 32/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 33/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 34/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 35/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 36/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 37/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 38/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 39/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 40/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 41/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 42/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 43/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 44/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 45/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 46/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 47/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 48/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 49/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 50/51
Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı 51/51