Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yaşanan metan gazı zehirlenmesi sonucunda 12 askerin şehit olduğunu, 7 askerimizin ise tedavi altında olduğunu açıkladı.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağarada yürütülen arama ve tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalan 12 kahraman askerimiz şehit oldu.
Şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan’ın haberi Malatya’nın Pütürge ilçesindeki ailesine iletilirken, evine Türk bayrağı asıldı.
Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı.
Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletildi.
Şehit Üsteğmen Ege Akar'ın İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi.
Ailenin yaşadığı daireye ve siteye Türk bayrakları asıldı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde şehit annesinin, vefatında askerlerin omzunda uğurlanma vasiyeti yerine getirildi.
Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün şehadet haberi, Sivas'taki ailesine ulaştırıldı.
Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları da geldi.
Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine ulaştırıldı.
Uzman Çavuş Kani Obi'nin şehadet haberi, Ordu'daki ailesine ulaştırıldı.
Ailenin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı.
Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın şehadet haberi, Niğde'deki ailesine ulaştırıldı.
Türk bayrağı asılan şehidin baba evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları geldi.
Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in şehadet haberi, Fatih'teki ailesine ulaştırıldı.
Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in şehadet haberi, Bitlis'teki ailesine ulaştırıldı.
Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın ailesine şahadet haberinin verilmesinin ardından şehidin annesinin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.
Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık'ın şehadet haberi, Bitlis'in Mutki ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.
Acı haberlerin ardından şehit askerlerimizin naaşları, düzenlenen resmi törenlerle son yolculuklarına dualar ve gözyaşları eşliğinde uğurlandı.
Aileleri, yakınları, silah arkadaşları ve devlet erkanının katıldığı törenlerde, şehitlerimizin cesaretleri ve vatan sevgileri bir kez daha yad edildi.
Kahraman askerlerimiz, kutsal vatan topraklarının güvenliği için canlarını feda ederek, aziz hatıralarıyla sonsuza dek kalplerimizde yaşayacak.