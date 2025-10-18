Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması
Polonya'da 4.'sü düzenlenen 'En Ağır Bal Kabağı Yarışması'nda devasa ürünler sergilendi.
Polonya’nın Powsin kentindeki Botanik Bahçesi, bu yıl “4. En Ağır Bal Kabağı Yarışması”na ev sahipliği yaptı. Yarışma, ziyaretçilere dev bal kabaklarını yakından görme fırsatı sundu.
Geçmiş yıllarda rekor kıran bal kabakları arasında “Danja” 888 kilogram ağırlığıyla öne çıkmıştı.
2025 yarışmasının galibi ise “Klementyna” oldu. 546 kilogram ağırlığındaki kabak, Polonya’nın en ağır bal kabakları arasında yer aldı ve büyük ilgi gördü.