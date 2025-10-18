Abone ol: Google News
Güncelleme:

Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması

Polonya'da 4.'sü düzenlenen 'En Ağır Bal Kabağı Yarışması'nda devasa ürünler sergilendi.

Ensonhaber AA & Ensonhaber (Yavuz Yıldırım)
Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması 1/20

Polonya’nın Powsin kentindeki Botanik Bahçesi, bu yıl “4. En Ağır Bal Kabağı Yarışması”na ev sahipliği yaptı. Yarışma, ziyaretçilere dev bal kabaklarını yakından görme fırsatı sundu.

Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması 2/20

Geçmiş yıllarda rekor kıran bal kabakları arasında “Danja” 888 kilogram ağırlığıyla öne çıkmıştı.

Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması 3/20

2025 yarışmasının galibi ise “Klementyna” oldu. 546 kilogram ağırlığındaki kabak, Polonya’nın en ağır bal kabakları arasında yer aldı ve büyük ilgi gördü.

Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması 4/20
Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması 5/20
Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması 6/20
Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması 7/20
Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması 8/20
Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması 9/20
Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması 10/20
Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması 11/20
Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması 12/20
Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması 13/20
Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması 14/20
Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması 15/20
Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması 16/20
Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması 17/20
Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması 18/20
Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması 19/20
Polonya’da Dev Bal Kabağı Yarışması 20/20