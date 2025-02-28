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Müslümanlar, yılın en mübarek ayına coşku ve huşu içinde girerken, ibadethaneler dualarla yankılandı.

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Türkiye’nin dört bir yanında kadın, erkek, genç, yaşlı demeden her yaştan vatandaş, ilk teravih namazını eda etmek için camilere akın etti.