Müslümanlar, yılın en mübarek ayına coşku ve huşu içinde girerken, ibadethaneler dualarla yankılandı.
Türkiye’nin dört bir yanında kadın, erkek, genç, yaşlı demeden her yaştan vatandaş, ilk teravih namazını eda etmek için camilere akın etti.
Müslümanlar, yılın en mübarek ayına coşku ve huşu içinde girerken, ibadethaneler dualarla yankılandı.
Türkiye’nin dört bir yanında kadın, erkek, genç, yaşlı demeden her yaştan vatandaş, ilk teravih namazını eda etmek için camilere akın etti.
Mübarek ayın bereketini hissetmek isteyenler, camileri doldururken, avlular ve sokaklar da ibadet edenlerle dolup taştı.
Gecenin karanlığını aydınlatan mahyalar, gökyüzüne yükselen dualara eşlik ederken, müminler ramazanın getirdiği huzurla ellerini semaya açarak tüm İslam alemi ve insanlık için hayır diledi.
Bu özel gece, ramazan ayının manevi birlikteliğini ve paylaşma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.