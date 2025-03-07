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Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarındaki tatlardan biri de kuruyemişler.

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Hem sağlıklı hem de doyurucu olan kuruyemişler, uzun süre tok tutmaları ve vücuda enerji vermeleri sayesinde özellikle oruç tutanlar için önemli bir besin kaynağı