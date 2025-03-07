Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarındaki tatlardan biri de kuruyemişler.
Hem sağlıklı hem de doyurucu olan kuruyemişler, uzun süre tok tutmaları ve vücuda enerji vermeleri sayesinde özellikle oruç tutanlar için önemli bir besin kaynağı
Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarındaki tatlardan biri de kuruyemişler.
Hem sağlıklı hem de doyurucu olan kuruyemişler, uzun süre tok tutmaları ve vücuda enerji vermeleri sayesinde özellikle oruç tutanlar için önemli bir besin kaynağı
Hurma – Oruç açarken en çok tüketilen besinlerden biri olup, doğal şeker içeriğiyle enerji verir.
Kuruyemişler, iftar sonrası çayla birlikte veya sahurda tok kalmak için tüketilebilir.
Ancak porsiyon kontrolüne dikkat edilerek aşırıya kaçmadan tüketilmesi önerilir.
Leblebi – Hafif ve mide dostu bir atıştırmalıktır.