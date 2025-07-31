Reuters, haftanın en ilginç fotoğraflarını seçti
Dünyanın dört bir yanından objektiflere yansıyan ilginç, sıra dışı ve bazen de anlam vermesi güç fotoğraflar, Reuters’ın geleneksel haftalık seçkisinde bir araya geldi.
Reuters, dünyanın dört bir yanında görev yapan foto muhabirlerinin objektifine takılan haftanın en ilginç görüntülerini derledi.
RUSYA
Rusya’nın Kaluga bölgesindeki Nikola-Lenivets kültür alanında düzenlenen "Archstoyanie" adlı peyzaj ve çağdaş sanat festivaline katılanlar, alışılmadık sanat eserleriyle dolu etkinlikte bir araya geldi.
ABD
ABD’nin California eyaletindeki Venice Beach’te düzenlenen Dogtown Super Show’da, özel olarak tasarlanmış 1960 model bir Ford Ranchero sergilendi.
ARNAVUTLUK
Arnavutluk’un Shengjin kentinde, Adriyatik Denizi kıyısındaki bir plajda şemsiyelerle dolu sahil, havadan çekilen bir kareyle görüntülendi.
İSVEÇ
İsveç’in Stockholm kentindeki Sergels Torg meydanında gerçekleşen "The Herds" sanat projesi kapsamında katılımcılar, kartondan yapılmış hayvan figürleriyle etkileşime geçti. Güney Afrikalı kukla sanatçıları tarafından tasarlanan gerçek boyuttaki bu hayvanlar, Afrika ve Avrupa’yı kapsayan uluslararası bir sanat ve iklim farkındalığı turunun parçası olarak sergileniyor.
ABD
ABD’nin Virginia eyaletinde düzenlenen 100. geleneksel Chincoteague Midilli Geçişi kapsamında vahşi Chincoteague midillileri, Assateague Adası’ndan Chincoteague kıyılarına yüzerek geçti. Etkinlikte toplanan midilliler daha sonra açık artırmayla satışa sunuluyor.
FİLİPİNLER
Filipinler’in Pampanga eyaletine bağlı Minalin bölgesinde, Tayfun Co-may’in getirdiği şiddetli yağışlar sonrası oluşan selde çocuklar, Manila North Road üzerindeki suyla kaplı yolda leğen içinde çekilerek taşındı.
MACARİSTAN
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Tuna Nehri kıyısında toplanan yayalar, sürüler halinde ortaya çıkan mayıs sineklerinin görsel şölenini izledi.