Reuters, haftanın en ilginç fotoğraflarını seçti

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İSVEÇ

İsveç’in Stockholm kentindeki Sergels Torg meydanında gerçekleşen "The Herds" sanat projesi kapsamında katılımcılar, kartondan yapılmış hayvan figürleriyle etkileşime geçti. Güney Afrikalı kukla sanatçıları tarafından tasarlanan gerçek boyuttaki bu hayvanlar, Afrika ve Avrupa’yı kapsayan uluslararası bir sanat ve iklim farkındalığı turunun parçası olarak sergileniyor.