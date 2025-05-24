Rodos, Ege Denizi'nin en büyük adalarından biri olup, zengin tarihiyle dikkat çekmektedir.
Ada, Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522'de fethiyle yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında kalmıştır.
Rodos, Ege Denizi'nin en büyük adalarından biri olup, zengin tarihiyle dikkat çekmektedir.
Ada, Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522'de fethiyle yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında kalmıştır.
Bu dönemde inşa edilen yapılar, adanın tarihine damga vurmuştur.
Rodos Kalesi ve içindeki eski Rodos kenti, Rodos Şövalyeleri'nin uzun yıllar hüküm sürdüğü önemli bir merkezdir ve UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer almaktadır.
Fotoğraflarda görülen sağlam taş duvarlar, kuleler ve dar sokaklar, adanın bu köklü geçmişini yansıtmaktadır.
Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522 fethiyle 400 yıl Osmanlı egemenliği altında kalan, Rodos Şövalyeleri'nin izlerini taşıyan eşsiz bir ada; kale ve eski kentle UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.