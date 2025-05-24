1 /22

Rodos, Ege Denizi'nin en büyük adalarından biri olup, zengin tarihiyle dikkat çekmektedir.

2 /22

Ada, Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522'de fethiyle yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında kalmıştır.