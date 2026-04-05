Saldırıların gölgesindeki Tahran'da günlük yaşam
İran'da 28 Şubat'ta başlayan savaş, aynı şiddetiyle bugüne kadar devam etti.
ABD ve İsrail'in saldırılarına cevap veren İran'ın körfez ülkelerindeki ABD üstlerini bombalaması ve Hürmüz Boğazı'nın petrol tankerlerine kapalı olması tüm dünyaya olumsuz yansıdı.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılarda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda sivil yaşamını yitirdi, birçok bina ve araçta maddi hasar oluştu.
Tüm bunlara rağmen İran'ın başkenti Tahran'da günlük yaşam devam ediyor.
İran'da gündem duvar resimlerine yansıyor. Tanklar, deniz araçları, bombalar duvarlarda işlenmiş durumda.