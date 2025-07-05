ABD'de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü'' kutlandı
4 Temmuz 1776'da yayınlanan Amerikan Bağımsızlık Bildirisi’ni anmak için her yıl kutlama yapılıyor.
ABD'nin San Francisco kentinde ''4 Temmuz Bağımsızlık Günü'' kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi düzenlendi.
San Francisco Körfezi renkli fişeklerle aydınlandı.
4 Temmuz, ABD’de federal tatil sayılıyor.
Bu güne özel ABD'nin çeşitli eyaletlerinde gösterişli etkinlikler yapılıyor.
ABD'nin başkenti Washington D.C.'de ''4 Temmuz Bağımsızlık Günü'' kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi düzenlendi.
Lincoln Anıtı, Washington Anıtı ve ABD Kongre Binası'nın yer aldığı bölge renkli fişeklerle aydınlandı.