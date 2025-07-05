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ABD'de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü'' kutlandı

4 Temmuz 1776'da yayınlanan Amerikan Bağımsızlık Bildirisi’ni anmak için her yıl kutlama yapılıyor.

Ensonhaber (Aslı Didari)
ABD'de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü'' kutlandı 1/10

ABD'nin San Francisco kentinde ''4 Temmuz Bağımsızlık Günü'' kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi düzenlendi. 

ABD'de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü'' kutlandı 2/10

San Francisco Körfezi renkli fişeklerle aydınlandı.

ABD'de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü'' kutlandı 3/10

4 Temmuz, ABD’de federal tatil sayılıyor.

ABD'de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü'' kutlandı 4/10

Bu güne özel ABD'nin çeşitli eyaletlerinde gösterişli etkinlikler yapılıyor.

ABD'de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü'' kutlandı 5/10

ABD'nin başkenti Washington D.C.'de ''4 Temmuz Bağımsızlık Günü'' kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi düzenlendi. 

ABD'de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü'' kutlandı 6/10

Lincoln Anıtı, Washington Anıtı ve ABD Kongre Binası'nın yer aldığı bölge renkli fişeklerle aydınlandı.

ABD'de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü'' kutlandı 7/10
ABD'de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü'' kutlandı 8/10
ABD'de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü'' kutlandı 9/10
ABD'de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü'' kutlandı 10/10