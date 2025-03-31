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Suriye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren bayram coşkusunu yaşamak için toplandı. Beşşar Esad rejiminin son bulmasının ardından katıldıkları ilk bayram namazında, halk tekbirlerle saf tuttu ve dualar etti.

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Namazın ardından yapılan hutbede, birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Suriye halkının yaşadığı zor dönemlerin ardından kenetlenerek yeni bir başlangıç yapmasının gerekliliği vurgulandı. Ayrıca, ülkenin yeniden inşa edilmesi ve barışın sağlanması için dua edildi.