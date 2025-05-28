Çorum ilinin Osmancık ilçesi, Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden biri.
Osmancık'ta çeltik ekimi başladı.
Çorum ilinin Osmancık ilçesi, Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden biri.
Osmancık'ta çeltik ekimi başladı.
Tarlalarını Kızılırmak'ın bereketli suyuyla dolduran çeltik üreticileri, ardından traktörlerle düzledikleri arazilerinde çeltik tohumlarını toprakla buluşturuyor.
Bazı çiftçiler zaman ve maliyetten tasarruf amacıyla çeltik ekimini drone ile yapıyor.
Sadece Çorum'da sulak alanda değil Türkiye'nin her köşesindeki dağlık alanlarda ağaç ekimi için de drone'lardan yararlanılıyor.
Tarım üretiminde ekim aşamasında da teknolojiden yararlanılıyor.