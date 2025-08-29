Abone ol: Google News
TEKNOFEST Mavi Vatan halk ziyaretine açıldı

Ziyaretçiler, 'TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türk donanmasının öne çıkan gemilerini inceleyip su altı teknolojilerini doğrudan deneyimleme fırsatı buluyor.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan "TEKNOFEST Mavi Vatan", genel halkın katılımına açıldı. Etkinlik, TEKNOFEST 2025 kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda devam ediyor.

Anadolu Ajansı’nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Etkinlik, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak. Ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç seans halinde düzenlenecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş yapabilecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan, denizcilik ve su altı teknolojilerini ön plana çıkarıyor. Etkinlik kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yoğun ilgi görüyor.

TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri ziyaretçilere tanıtılıyor.

Sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı özel gösterileri, "Mavi Vatan Zaman Tüneli" ve çeşitli sergilerle ziyaretçilere zengin ve interaktif bir deneyim sunulması hedefleniyor.

