TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor

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Isparta'daki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi" yarışmasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi birinci oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığının diğer timi ikincilik, Genelkurmay Başkanlığının Özel Kuvvetler Komutanlığı timi ise üçüncülük elde etti.