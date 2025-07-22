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TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en önemli unsurlarından biri olan keskin nişancılar, uluslararası yarışmalara zorlu eğitimlerden geçerek hazırlanıyor.

Ensonhaber AA & Ensonhaber (Furkan Can)
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 1/73

Isparta'daki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi" yarışmasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi birinci oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığının diğer timi ikincilik, Genelkurmay Başkanlığının Özel Kuvvetler Komutanlığı timi ise üçüncülük elde etti.

TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 2/73

Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Gürcistan, İtalya, Katar, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Özbekistan, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan keskin nişancı timleri katıldı.

TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 3/73

Birleşik Krallık, Kazakistan, Kuveyt ve Türkmenistan'dan ise gözlemciler müsabakayı takip etti.

TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 4/73

Buradaki eğitmenler tarafından yarışmalara uygun olarak hazırlanan parkurlarda yarışmacılar, helikopter atışı, eğitim atışı, sızma ve sızma atışı, kule ve bot atışı, ileri nişancılık atışı, barikat atışı ile muharebe atışı gibi parkurları kısa sürede tamamlamaya çalışıyor.

TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 5/73

Her türlü hava şartlarında, sabit olmayan alanlarda ortam koşullarına adapte olan keskin nişancılar, mesafe tanımadan özel ekipmanlarıyla verilen görevi başarıyla yerine getiriyor.

TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 6/73

Keskin nişancılar, eğitim faaliyetleri kapsamında hedeflere belirlenen süre içerisinde helikopterden başarılı atışlar yaptı. 

TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 7/73

Sabit olmayan alanda hedefleri tam isabetle vuran keskin nişancılar, görevlerini tamamladıktan sonra yere indi.

TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 8/73

Daha sonra bitki ve araziye uygun olarak "ghillie suit" denen özel kamuflaj kıyafetleri giyerek kamufle olan tim üyeleri, kara hedefine sızarak atış yaptı.

TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 9/73

Ekipler sudaki hedeflere de bot üzerinden atış yaparak eğitimlerini başarıyla tamamladı.

TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 10/73

Büyük önem taşıyan arazi eğitimlerinde timler, arazide sızma, gizlenme, hedef tespiti ve sıyrılma eğitimlerinden geçiyor. 

TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 11/73

Yaptıkları çalışmalarla çeviklik, dayanıklılık ve denge becerilerini artıran personel, beden egzersizlerini düzenli olarak yaparak kondisyonlarını arttırıyor.

TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 12/73

Timler giydikleri "ghillie suit" kıyafetleriyle, ilerleme ve siper alış biçimleriyle her türlü arazide adeta görünmez oluyor.

TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 13/73

Farklı hava ve arazi koşullarında eğitimlere devam eden personel, çok sayıda ülkenin yer aldığı yarışmalara yerli ve milli tüfeklerle katılım sağlıyor.

TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 14/73

 Bu kapsamda, KN-12 ve KN-76 tipi keskin nişancı tüfekleriyle yapılan eğitimlerde personel yarışmalara en iyi şekilde hazırlanıyor.

TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 15/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 16/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 17/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 18/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 19/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 20/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 21/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 22/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 23/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 24/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 25/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 26/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 27/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 28/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 29/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 30/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 31/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 32/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 33/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 34/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 35/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 36/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 37/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 38/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 39/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 40/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 41/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 42/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 43/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 44/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 45/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 46/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 47/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 48/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 49/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 50/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 51/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 52/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 53/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 54/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 55/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 56/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 57/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 58/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 59/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 60/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 61/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 62/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 63/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 64/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 65/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 66/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 67/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 68/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 69/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 70/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 71/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 72/73
TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor 73/73