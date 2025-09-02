Türk futbolunun hareketli transfer gecesi
Avrupa liglerinde transferin son günü olması ve Avrupa kupaları için listelerin verilmesi için son saatlerin yaşanması Türkiye’deki transfer piyasasını da adeta yaktı kavurdu. Özellikle ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe transferde tarihlerinin en hareketli günlerini yaşadı...
Süper Lig devleri transferde durmak bilmiyor... Daha önce birçok yıldız ismi kadrolarına katan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için gece de oldukça hareketli geçti. İşte dün yaşanan transfer gelişmeleri...
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Türk futbol tarihinde bonservis rekoru kırarak 33 milyon euro + KDV) Galatasaray'a transfer oldu.
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Benfica’dan transfer etti. Anlaşmanın 22,5 milyon euro artı hedeflere bağlı ödemelerle toplamda 25 milyon Euro'ya ulaştığı paylaşıldı.
Galatasaray, Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan ile anlaştı. İlkay bugün İstanbul'da olacak.
Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve oyuncuya senelik 11 milyon euro ödeme yapılacağını açıkladı.
Beşiktaş, Cerny transferi için Wolfsburg ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Çek futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Cerny için 6-7 milyon euro civarında bonservis ödenecek.
Girona, 28 yaşındaki Livakovic'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. İki kulüp, Livakovic'in 2,5 milyon euroluk maaşını yarı yarıya ödeyecek.
Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio’nun kalıcı transferi için Fransa’nın Paris Saint-Germain takımı ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın sezon sonuna dek Real Betis'e kiralandığını açıkladı.
Trabzonspor, Batista Mendy'nin satın alma opsiyonuyla Sevilla'ya kiralandığını açıkladı. Bordo-mavililer bu transferden 250 bin euro kiralama ücreti alacak. Sevilla, satın alma opsiyonunu kullanması halinde bordo-mavililere 7 milyon euro ödeyecek.
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, Serie A ekiplerinden Udinese'ye satın alma opsiyonuyla kiralandı. Sarı kırmızılılar, Zaniolo'nun 2,5 Milyon €'ya kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe'de stoper oyuncusu Yusuf Akçiçek ile yollar ayrıldı. Al Hilal'in Fenerbahçe'ye transfer için 22 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı. Yusuf Akçiçek'in bir sonraki satışındaki kardan Fenerbahçe'nin yüzde 15 pay alacağı belirtildi.
Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'nın İtalya ekibi Genoa'ya kiralandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığı belirtildi.
Fenerbahçe bu sezon kadrosunda düşünmediği Diego Carlos için resmi duyuruda bulundu. Sarı lacivertliler yıldız stoper için İtalya’nın Como Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlılarda son dönemde maç kadrosunda yer almayan Keny Arroyo, Cruzerio'ya transfer oldu. Beşiktaş, Keny Arroyo'nun transferi için Cruzerio ile 8 milyon Euro bonservis + 500 bin Euro bonus karşılığında anlaşma sağladı.
Galatasaray, Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta’nın Brezilya ekibi Vasco da Gama’ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun yarım sezon için kiralandığı ve bu süre karşılığında 750 bin Euro gelir elde edileceği belirtildi.