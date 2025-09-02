Türk futbolunun hareketli transfer gecesi

Siyah-beyazlılarda son dönemde maç kadrosunda yer almayan Keny Arroyo, Cruzerio'ya transfer oldu. Beşiktaş, Keny Arroyo'nun transferi için Cruzerio ile 8 milyon Euro bonservis + 500 bin Euro bonus karşılığında anlaşma sağladı.

Galatasaray, Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta’nın Brezilya ekibi Vasco da Gama’ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun yarım sezon için kiralandığı ve bu süre karşılığında 750 bin Euro gelir elde edileceği belirtildi.