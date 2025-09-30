Abone ol: Google News
Türk usta, 'Neva' sanatıyla 3 boyutlu ahşap eserler üretiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Semih Çelebi, altı farklı tekniği buluşturduğu ve dünyada benzeri olmayan “neva” ile ahşabı 3 boyutlu sanat eserine dönüştürüyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Semih Çelebi, evinin altındaki atölyesinde 15 yıl önce başladığı 3 boyutlu ahşap çalışmalarını geliştirmeyi sürdürüyor.

Çelebi, ahşap oyma, kakma, marküteri, naht, kıl testere kesimi ve boyamayı bir araya getirerek “neva” adını verdiği yeni bir sanat anlayışı ortaya koydu. Hem ünlü ressamların tablolarını üç boyutlu şekilde ahşaba işliyor hem de özgün eserler üretiyor.

Neva tekniğiyle ortaya çıkan eserlerin, görünür ve dokunulabilir olmasının yanı sıra gölgeleriyle de derinlik kazandığını söyleyen Çelebi, “Bu sanat yalnızca bir oyma ya da kakma değil. Birçok geleneği el işçiliğiyle yürekten birleştiriyoruz. Böylece yeni bir akım doğdu.” dedi.

Sanatını tescil ettirdiğini vurgulayan Çelebi, “Neva, Arapçada ahenk ve düzen; Türkçede bir makam; İspanyolcada ise kar tanesi anlamına geliyor. Hepsinden yola çıkarak, temizliği, saflığı ve uyumu yansıtan bir isim seçtik.” ifadelerini kullandı.

Çelebi, dünya çapında yaptığı araştırmalarda, farklı tekniklerin tamamını bir arada kullanan başka bir sanat dalına rastlamadığını belirterek, “İran ve ABD’de kakmacılar var ama bizim yaptığımız gibi hepsini bir araya getiren yok. Bu yönüyle tamamen bize özgü.” diye konuştu.

Eserlerine başlamadan önce ayrıntılı araştırma yaptığını söyleyen Çelebi, en iyi ağaçları ve organik malzemeleri tercih ettiğini aktardı:

Bazı eserler bir yıla kadar sürebiliyor. Ahşabın doğal renklerinden yararlanıyoruz. Gerektiğinde kırmızı ve mavi tonlar için emprenye boya tekniğiyle hazırlanan ahşap kullanıyoruz. Amacımız eserlerin yüzyıllarca kalması.

