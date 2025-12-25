Türkiye genelinde Regaip Kandili camilerde dualarla idrak edildi
İslam âleminde üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Türkiye’nin birçok ilinde camiler doldu, vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı..
Regaip Kandili vesilesiyle Türkiye genelinde camilerde bir araya gelen vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde dua ederek üç ayların manevi iklimine adım attı.
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Regaip Kandili, Sapak Camii’nde düzenlenen programla idrak edildi. Yatsı namazının ardından yapılan dualarla üç ayların bereketi temenni edildi.
Kırklareli’nde Regaip Kandili dolayısıyla Hızırbey Camisi’nde kandil programı düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Giresun’da Regaip Kandili, merkezdeki Müftüoğlu Camisi’nde düzenlenen programla idrak edildi. Batman’da ise Şevket Başak Camisi’nde mevlit okunup dualar edildi.
Adıyaman'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Meydan Camii'ne giden vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde Regaip Kandili, Aziziye Camisi'nde dualarla idrak edildi. Camide, hafız 5 çocuk tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.
Kandil dolayısıyla Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde program düzenlendi. İl Müftüsü Mustafa Tekin (solda) vaaz verdi.
Kahramanmaraş’ta Regaip Kandili kent genelindeki camilerde dualarla karşılandı. Artvin’de Merkez Camisi’nde düzenlenen programda vatandaşlar namaz kılıp dua etti.
Rize’de de Şeyh Camii başta olmak üzere camilerde kandil programları düzenlendi, cemaat üç ayların bereketi için dua etti.
Niğde’de Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde düzenlenen kandil programında Kur’an-ı Kerim okundu, sohbet yapıldı ve dua edildi. Yozgat’ta ise Regaip Kandili, Çapanoğlu Büyük Camisi’nde dualarla idrak edildi.
Elazığ'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. İzzetpaşa Camisi'ne giden vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
Kandil dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Selçuklu mimarisiyle inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'nde program düzenlendi. Akşam ezanıyla camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.
Şanlıurfa’da vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi’ndeki camileri tercih ederken, yatsı namazının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar gerçekleştirildi.
İstanbul’da Regaip Kandili akşamında Eyüpsultan Camii ve Eyüp Sultan Türbesi vatandaşların akınına uğradı. Namaz ve duaların ardından bazı vatandaşlar cami önünde lokum ve şeker ikramında bulundu.
Lokum dağıtan Sevgi Kutlu, “Ara ara buraya geliyorum. Bugün de ikramda bulunmak istedik. Allah kabul etsin. Tüm İslam âleminin kandili mübarek olsun.” dedi.
İzzet Kaya ise, “Yurt dışından geldim. Bu sene ilk kez Regaip Kandili’ni Eyüpsultan’da idrak ediyorum. Dualarımızı edeceğiz, ibadetlerimizi yapacağız.” ifadelerini kullandı.
İslam aleminde mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili, Sultanahmet Camii'nde düzenlenen programla karşılandı. Akşam namazının ardından camide toplanan kişiler Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, ilahiler eşliğinde dualar etti. Cami avlusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stantta misafirlere boza ikram edildi.