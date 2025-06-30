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Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor

Antalya, İzmir, Mersin, Muğla, Sakarya ve diğer illerde çıkan orman ve yapı yangınları ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlarda tahliyeler yapılırken, vatandaşlar ve ekipler büyük çaba gösteriyor.

Ensonhaber (Gülnihal Kaya)
Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 1/27

Türkiye genelinde son günlerde art arda çıkan orman ve yapı yangınları, çok sayıda ilde etkili oluyor. 

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 2/27

Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde başlayan yangınlar, rüzgarın da etkisiyle geniş alanlara yayılarak ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor.

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 3/27

Antalya’nın tarihi ilçesi Muratpaşa’daki Kaleiçi’nde bir otelde başlayan yangın kısa sürede yanındaki iki işletmeye sıçradı. 

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 4/27

İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, olası büyük bir felaket önlendi.

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 5/27

Sakarya Hacıyakup Paşalar mevkiinde ormanlık alanda başlayan yangın, bölge orman ekiplerinin gece gündüz süren söndürme ve soğutma çalışmalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 6/27

Yangının yanan alanı, dronelar aracılığıyla havadan görüntülenerek hasar tespiti yapılıyor.

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 7/27

Tüm müdahale ekipleri sahada, herkes koordineli şekilde çalışıyor.

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 8/27

Mersin’in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda başlayan yangın ise havadan ve karadan yapılan müdahalelerle tamamen söndürüldü.

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 9/27

Yetkililer, yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını önlemek için yoğun çaba harcadı.

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 10/27

İzmir’de ise Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınlarında ekipler zorlu bir mücadele geçirdi.

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 11/27

Kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Cumhuriyet Mahallesi’nin bir bölümü tedbir amaçlı tahliye edildi.

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 12/27

İzmir’in Gaziemir ilçesinde çöplükten başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı, rüzgarın etkisiyle alevler Buca’daki Otokent Galericiler Sitesi’ne kadar ulaştı.

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 13/27

Vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 14/27

Bazı mahalleler tahliye edildi, çok sayıda araç ve ev kullanılamaz hale geldi.

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 15/27

Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki ziraat alanlarında da yangın tehlikesi devam ediyor, ekipler yangına müdahale etmek için hazır bekliyor.

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 16/27

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çöplük alanında başlayan yangın, anız ve biçilmemiş buğday tarlalarına sıçradı. 

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 17/27

İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle yangın söndürüldü ve daha büyük bir felaket önlendi.

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 18/27

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yüksek gerilim hatlarından kaynaklandığı değerlendirilen orman yangını, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz ile karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 19/27

Kuru otlara atılan sigara izmaritleri, cam şişeler, gelişigüzel yakılan mangallar ve havai fişekler, her yıl onlarca yangına sebep oluyor.

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 20/27

Ancak, en büyük sorumluluk hala vatandaşta. 

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 21/27

Çünkü bir anlık dikkatsizlik, telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olabilir.

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 22/27

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde kontrol altına alınan yangınlar sonrası zarar gören köylerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 23/27
Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 24/27
Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 25/27
Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 26/27
Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor 27/27