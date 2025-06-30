Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor
Antalya, İzmir, Mersin, Muğla, Sakarya ve diğer illerde çıkan orman ve yapı yangınları ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlarda tahliyeler yapılırken, vatandaşlar ve ekipler büyük çaba gösteriyor.
Türkiye genelinde son günlerde art arda çıkan orman ve yapı yangınları, çok sayıda ilde etkili oluyor.
Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde başlayan yangınlar, rüzgarın da etkisiyle geniş alanlara yayılarak ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor.
Antalya’nın tarihi ilçesi Muratpaşa’daki Kaleiçi’nde bir otelde başlayan yangın kısa sürede yanındaki iki işletmeye sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, olası büyük bir felaket önlendi.
Sakarya Hacıyakup Paşalar mevkiinde ormanlık alanda başlayan yangın, bölge orman ekiplerinin gece gündüz süren söndürme ve soğutma çalışmalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangının yanan alanı, dronelar aracılığıyla havadan görüntülenerek hasar tespiti yapılıyor.
Tüm müdahale ekipleri sahada, herkes koordineli şekilde çalışıyor.
Mersin’in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda başlayan yangın ise havadan ve karadan yapılan müdahalelerle tamamen söndürüldü.
Yetkililer, yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını önlemek için yoğun çaba harcadı.
İzmir’de ise Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınlarında ekipler zorlu bir mücadele geçirdi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Cumhuriyet Mahallesi’nin bir bölümü tedbir amaçlı tahliye edildi.
İzmir’in Gaziemir ilçesinde çöplükten başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı, rüzgarın etkisiyle alevler Buca’daki Otokent Galericiler Sitesi’ne kadar ulaştı.
Vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Bazı mahalleler tahliye edildi, çok sayıda araç ve ev kullanılamaz hale geldi.
Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki ziraat alanlarında da yangın tehlikesi devam ediyor, ekipler yangına müdahale etmek için hazır bekliyor.
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çöplük alanında başlayan yangın, anız ve biçilmemiş buğday tarlalarına sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle yangın söndürüldü ve daha büyük bir felaket önlendi.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yüksek gerilim hatlarından kaynaklandığı değerlendirilen orman yangını, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz ile karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kuru otlara atılan sigara izmaritleri, cam şişeler, gelişigüzel yakılan mangallar ve havai fişekler, her yıl onlarca yangına sebep oluyor.
Ancak, en büyük sorumluluk hala vatandaşta.
Çünkü bir anlık dikkatsizlik, telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olabilir.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde kontrol altına alınan yangınlar sonrası zarar gören köylerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.