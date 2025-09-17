Abone ol: Google News
Güncelleme:

Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop

Sinop, Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan ve görenlerin hayran kaldığı bir kent.

Ensonhaber (Aslı Didari)
Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 1/32

Türkiye haritasının kuzeydeki en tepe noktasında Sinop ili yer alıyor.

Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 2/32

Sinop, yeryüzü şekilleriyle, tarımı, kültürü, gastronomisi ile ilgi çeker.

Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 3/32

Kent, Türkiye’nin en kuzey ucunda denizin içine uzanan bir burun üzerinde yer alıyor.

Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 4/32

Sinop, girintili çıkıntılı kıyı şeridi ile çok sayıda burun, koy ve körfeze ev sahipliği yapıyor. 

Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 5/32

Burası, Batı Karadeniz bölgesinde bulunan ve aynı zamanda liman kenti. 

Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 6/32

Sinop, coğrafi yapısının yanı sıra doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 

Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 7/32

 Her yıl binlerce turisti ağırlayan kentin uğrak noktaları arasında Sarıkum kumsalı da yer alıyor.

Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 8/32

Uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri zaman zaman sert hava koşulları sebebiyle Sinop'un güneyindeki doğal limana demir atıyor.

Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 9/32

Her yıl binlerce turisti ağırlayan kentin uğrak noktaları arasında Kumkapı plajı da yer alıyor.

Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 10/32

Uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri zaman zaman sert hava koşulları sebebiyle Sinop'un güneyindeki doğal limana demir atıyor.

Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 11/32

Her yıl binlerce turisti ağırlayan kentte av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçı tekneleri de sıklıkla görülebiliyor.

Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 12/32
Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 13/32
Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 14/32
Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 15/32
Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 16/32

Her yıl binlerce turisti ağırlayan kent, balıkçılığın yaygın olmasının etkisiyle martılara da ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 17/32
Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 18/32
Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 19/32
Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 20/32

Fotoğrafta Sinop şehir merkezi görülüyor.

Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 21/32
Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 22/32

Her yıl binlerce turisti ağırlayan kentin uğrak noktaları arasında yer alan İnceburun bölgesinde zaman zaman yunuslar gözlemlenebiliyor.

Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 23/32
Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 24/32
Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 25/32

Her yıl binlerce turisti ağırlayan kentin zengin biyolojik çeşitliliği ve kaynak değerleriyle dikkati çeken Sarıkum Tabiat Koruma Alanı, yılın her döneminde farklı türlerdeki kuşlara üreme ve konaklama imkanı sunuyor.

Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 26/32

Bölgedeki türler arasında gökkuzgun da yer alıyor.

Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 27/32
Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 28/32

Her yıl binlerce turisti ağırlayan kentin İnceburun Yarımadası'nda yer alan 162 yıllık fener, denizcilere yol göstermeye devam ediyor. 

Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 29/32

1863 yılında inşa edilen İnceburun Feneri, geçmişte gaz yağı, günümüzde ise elektrikle gecenin karanlığında gemilere rehberlik ediyor.

Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 30/32

Her yıl binlerce turisti ağırlayan kentte yaşayan çok sayıda vatandaş, sabahın ilk ışıklarıyla kıyı şeridine gelerek olta balıkçılığı yapıyor.

Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 31/32
Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop 32/32