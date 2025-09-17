Türkiye’nin en kuzey noktası: Sinop
Sinop, Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan ve görenlerin hayran kaldığı bir kent.
Türkiye haritasının kuzeydeki en tepe noktasında Sinop ili yer alıyor.
Sinop, yeryüzü şekilleriyle, tarımı, kültürü, gastronomisi ile ilgi çeker.
Kent, Türkiye’nin en kuzey ucunda denizin içine uzanan bir burun üzerinde yer alıyor.
Sinop, girintili çıkıntılı kıyı şeridi ile çok sayıda burun, koy ve körfeze ev sahipliği yapıyor.
Burası, Batı Karadeniz bölgesinde bulunan ve aynı zamanda liman kenti.
Sinop, coğrafi yapısının yanı sıra doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Sarıkum kumsalı da yer alıyor.
Uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri zaman zaman sert hava koşulları sebebiyle Sinop'un güneyindeki doğal limana demir atıyor.
Kumkapı plajı da yer alıyor.
Av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçı tekneleri de sıklıkla görülebiliyor.
Balıkçılığın yaygın olmasının etkisiyle martılara da ev sahipliği yapıyor.
Fotoğrafta Sinop şehir merkezi görülüyor.
İnceburun bölgesinde zaman zaman yunuslar gözlemlenebiliyor.
Zengin biyolojik çeşitliliği ve kaynak değerleriyle dikkati çeken Sarıkum Tabiat Koruma Alanı, yılın her döneminde farklı türlerdeki kuşlara üreme ve konaklama imkanı sunuyor.
Bölgedeki türler arasında gökkuzgun da yer alıyor.
İnceburun Yarımadası'nda yer alan 162 yıllık fener, denizcilere yol göstermeye devam ediyor.
1863 yılında inşa edilen İnceburun Feneri, geçmişte gaz yağı, günümüzde ise elektrikle gecenin karanlığında gemilere rehberlik ediyor.
Yaşayan çok sayıda vatandaş, sabahın ilk ışıklarıyla kıyı şeridine gelerek olta balıkçılığı yapıyor.