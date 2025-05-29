Osman Gazi, Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu olarak, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 2026'da üretime başlayacak.
Platform, günlük 10,5 milyon metreküp doğalgaz işleyerek mevcut üretimi iki katına çıkaracak.
Osman Gazi, Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu olarak, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 2026'da üretime başlayacak.
Platform, günlük 10,5 milyon metreküp doğalgaz işleyerek mevcut üretimi iki katına çıkaracak.
298,5 metre uzunluğunda, 140 mürettebat kapasiteli platform, 161 kilometrelik hatla doğal gazı ulusal şebekeye taşıyacak ve 8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak.
Osman Gazi, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefinin kilit parçası konumunda.
Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han sondaj gemileri ve Barbaros Hayreddin Paşa ile MTA Oruç Reis sismik araştırma gemilerinden oluşan filoyu tamamlayarak Türkiye'yi dünyanın 6'ncı büyük hidrokarbon deniz filosuna sahip ülkesi konumuna güçlendiriyor.
Platform, 75 milyar metreküplük yeni rezervle enerji ithalatını azaltacak.